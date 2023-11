Tochter beim Indianerspielen getötet: Prozess gestartet

Die Tat sorgte an Ostern für Entsetzen in der Region. Ein 40-jähriger Mann soll seine 7 Jahre alte Tochter umgebracht haben. Dafür hat er, so der Tatvorwurf, das Mädchen mit zu einem Spielplatz genommen, ihr dort die Hände hinter dem Rücken verbunden, und sie dann mit einem Messer ermordet haben.

Der Fall vom Ostermontag wird jetzt vor Gericht verhandelt, am ersten Verhandlungstag hat der Angeklagte sogar selbst ausgesagt.

Eindrücke vom ersten Prozesstag sowie eine Einordnung zu dem Fall und dem psychischen Zustand des Beschuldigten gibt´s im Video.

