TLA feiert mit den Kindern Weihnachten

Am Sonntag, den 2. Advent, fand in der Laichinger Daniel-Schwenkmezger-Halle die altbewährte Kinderweihnachtsfeier der Turn- und Leichtathletikabteilung des TSV Laichingen statt. Trotz vieler im Moment erkrankten Kindern und somit krankheitsbedingter absagen, nahmen in diesem Jahr circa 190 aktive Kinder teil. Ein breit gefächertes Programm aus Show und Trainingsausschnitten wurden in einer fast vollen Halle den zahlreichen Verwandten und allen anderen Besuchern gezeigt.

Pünktlich um 15:00 Uhr konnte Joachim Hahnelt mit dem Einzug der einzelnen Gruppen in die, wieder einmal sehr weihnachtlich dekorierte Halle, den Festnachmittag eröffnen.

Es begann mit der Kinderturngruppe unter dem Motto „Turnen ist ´ne coole Sache“. „Zwei Holme und ein Sprungbrett“ hieß der Programmpunkt des Nachwuchsturnen. Dann zeigte das Eltern-Kind-Turnen den Programmpunkt „Die Turnmäuse sind los“. Das Mädchen Nachwuchsturnen präsentierte sich als „Die Weihnachtswichtelwerkstatt“ am Boden und auf dem Schwebebalken. „Wir turnen für den Nikolaus“ nannte sich der Programmpunkt der zweiten Kinderturngruppe 4-6 Jahre, bevor es für die Leichtathleten nahtlos „Im Sprunggarten“ weiterging. „Räder, Aufschwung, Balancieren - wir zeigen, wie es geht“ hieß der Programmpunkt der Nachwuchsturnerinnen. Den sportlichen Abschluss bildeten die Liga-Turnerinnen und Turner, mit einer etwas verdrehten Aufführung, bei der sie zuerst die Geräte tauschten.

Doch ganz am Schluss durfte der Besuch des Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht nicht fehlen. Nachdem dieser mit Gedichten von den Kindern begrüßt wurde, hat er natürlich für jedes Kind noch ein Geschenk dabei. Danach zog er wieder weiter durch die Nacht.