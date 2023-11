Tischtennismädchen Merklingen/Nellingen schlagen Berg III

Einen wirklich richtig tollen Lauf haben die U19 Tischtennismädchen der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen, bei ihrem in dieser Höhe doch etwas überraschenden 9:1 Erfolg, in der Bezirksliga Begegnung, beim Tabellensiebten SC Berg III, am Samstagvormittag, in ihrem letzten Spiel der Vorrunde 23/24 erwischt. Schon in den Eingangsdoppeln zeigte das SGM - Team diesmal richtig viel Biss und ging sehr rasch durch Coline Steeb/Franziska Seybold (3:2 gegen Lena Scheuing/Eva Jezercic)) und Nathalie Ertle/Annika Ertle (3:0 gegen Johanna Rehm/Marlene Ochs) verdient mit 2:0 in Führung. Auch in den darauffolgenden Einzeln sorgte das SGM-Gästeteam um Mannschaftsführerin Coline Steeb weiter für starken Druck auf die Hausherrinnen im Ehinger Teilort. Auf einmal kamen dann aber auch die Spielgewinne. Coline Steeb (3:0 gegen Lena Scheuing), Nathalie Ertle (3:1 gegen Eva Jezercic), Franziska Seybold (3:1 gegen Johanna Rehm), Annika Ertle (3:0 gegen Marlene Ochs) und Nathalie Ertle (3:2 gegen Lena Scheuing) schraubten ihre Führung mit richtig tollem Spiel und starken Aktionen, in scheinbar unaufhaltsamen Lauf, bis zum beruhigendem 7:0 Zwischenstand hoch. Dann warfen die Gastgeberinnen noch einmal alles in die Waagschale und schafften so, auch mit etwas Glück, durch Eva Jezercic (3:1 gegen Coline Steeb) den 1:7 Anschlusspunkt. Doch auch davon ließ sich das Team der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen nicht verunsichern, denn auch die Tischtennismädchen der SGM gingen das höhere Tempo des SC Berg III mühelos mit. Sie legten sogar noch einen deutlichen Zahn zu und holten, durch völlig überragende Spielaktionen, weitere wichtige Spielgewinne. Annika Ertle besorgte sehr nervenstark direkt im Anschluss (3:1 gegen Johanna Rehm) den Punkt zur 8:1 Führung, während Franziska Seybold noch einen draufsetzte und mit ihrem klaren 3:0 Erfolg gegen Marlene Ochs, nach genau zwei Stunden Spielzeit den hochverdienten 9:1 Sieg der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen endgültig in trockene Tücher packte. Damit hat die Mannschaft nun doch noch die Chance einen guten Mittelfeldplatz zum Abschluss der Vorrunde zu erringen.

