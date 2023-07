Tag der offenen Tür in der Hebammenpraxis an der Schmiech

Rund 150 interessierte Besucherinnen und Besucher waren bei heißen Temperaturen an die idyllisch gelegene Hebammenpraxis an der Schmiech gekommen, um sich beim Tag der offenen Tür über die vielfältigen Kursangebote zu informieren und Einblicke in die Tätigkeit einer Hebamme zu erhaschen.

Das Praxisteam um Inhaberin Bettina Jungbauer hat sich ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht: Die kleinen Gäste konnten sich auf der Hüpfburg oder in der Bastel– und Malecke austoben, die Kursleiterinnen trugen an Infoständen und Workshop’s alles Wissenswerte zu ihren Angeboten zusammen und berichteten von ihrer Arbeit. Schließlich herrscht neben den „klassischen“ Kursen für werdende oder junge Eltern zu den Themen Geburtsvorbereitung oder Rückbildung eine große Angebotsvielfalt. Im Musikgarten kann auf musikalisch–spielerische Art und Weise die Verbindung zum Baby gestärkt werden, die Babymassage zeigt sanfte Handgriffe, die positive Effekte auf Muskulatur oder Verdauung des Kindes haben. Erste Hilfe vom Baby bis zum Kleinkind sowie die Möglichkeit für Jugendliche und junge Erwachsene in der Praxis ihren Erste–Hilfe–Kurs für den Führerschein zu absolvieren sind gegeben. Für Schwangere wird Yoga angeboten, aber auch für Personen, die im fortgeschrittenen Alter kräftig und mobil bleiben wollen, gibt es Senioren–Yoga, um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen.

Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich durchweg erstaunt von dieser bunten Mischung an Kursangeboten und schätzten die gemütliche und idyllische Atmosphäre in den Praxisräumen und dem dazugehörigen Garten — einige Kurse finden über den Sommer schließlich im Freien statt, mit dem beruhigenden Rauschen der Schmiech im Hintergrund.

Ein voll ausgestatteter Rettungswagen vom Kooperationsunternehmen RTS Ulm konnte besichtigt werden. Ein Losverkauf mit schönen Preisen rundete das Programm ab. Für das leibliche Wohl sorgte der TSV Schmiechen, der die Gäste mit kalten Getränken und leckerem Essen sowie Kaffee und Kuchen verwöhnte.

Ausführliche Informationen zur Hebammenpraxis an der Schmiech sowie zu den Kursangeboten findet man unter www.hebammenpraxis–schmiechen.de.