Tafelladen hat inzwischen 1120 Kundenkarten

Die Mitgliederversammlung 2024 des Fördervereins Ehinger Tafelladen e.V. fand am 18.März in der Oberschaffnei statt. Der 1. Vorsitzende, Herr Thomas Sontheimer begrüßte Herrn Stephan Brandt als Nachfolger von Frau Claudia Steinhauer vom sozialen Dienst des DRK Ulm. Der Kreisgeschäftsführer des DRK Ulm, Herr Tobias Schwetlik war leider beruflich verhindert. Die Trägerschaft des Tafelladens liegt beim DRK Ulm, das über die notwendige Erfahrung, Logistik, Kühlregale und Transportfahrzeuge verfügt.

Die Spendenbereitschaft aus allen Teilen der Gesellschaft ist ungebrochen hoch. Doch kann der Tafelladen trotz der vielen Hilfe durch die steigende Kundenzahl mit der Nachfrage nur schwer Schritt halten. Wir können nur anbieten, was zur Verfügung steht. Unser großer Dank geht an regelmäßig spendende Bäckereien, an große Firmen, an Supermärkte und kleine Lebensmittelläden, an private Spender, an die Landwirte, an Vereine und Organisationen wie Lions, Rotarier und die Malteser. Und besonders berührend waren sie Sternsinger, die ihre gespendeten Süßigkeiten dem Tafelladen übergaben.

Frau Heike Hagel berichtete aus der Arbeit im Tafelladen, für den inzwischen 1120 Kundenkarten ausgegeben wurden. Für die Kunden fanden ein Ostercafé statt, ein Ferienprogramm und ein Weihnachtsessen. 34 Mitarbeiter/innen sind im Tafelladen tätig an 100 Tagen im Jahr.

Herr Andreas Guter berichtete über den Kassenstand, der durch die zwei Coronajahre, in denen der Tafelladen geschlossen war, erheblich anwuchs. Aus diesem Grund beschlossen die anwesenden Mitglieder, dem Ulmer DRK beim Kauf eines neuen Kühlwagens mit einem guten Betrag zu helfen. Ein großer Dank kam daraufhin von Herrn Stephan Brandt (DRK Ulm). Er berichtete auch von der zunehmenden Zurückhaltung der Supermärkte beim Wareneinkauf und vermehrten Sonderangeboten bei nur noch kurzen Haltbarkeitsdaten.

Peter Groß leitete die Entlastung des Vorstands und die anschließenden Neuwahlen des gesamten Vorstands. Einstimmig gewählt wurde als 1. Vorsitzender Herr Thomas Sontheimer, 2. Vorsitzender wird bis zum 1.10.24 Herr Lothar Huber sein, dessen Platz dann voraussichtlich Frau Heike Hagel übernehmen wird. Kassenwart ist Herr Andreas Guter, Schriftführerin Frau Brigitte Scheins, Kassenprüfer Herr Eberhard Gölz und Frau Elisabeth Waibl. Nach dem offiziellen Teil begann der gemütliche Teil mit Wienerle und frischem Bauer