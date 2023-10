SV Westerheim Tischtennis

In der Bezirksklasse zeichnet sich eine Zwei Klassen Einteilung ab. Die ersten fünf der Tabelle sind eine Klasse für sich. Die fünf weiteren Mannschaften dürften die beiden Abstiegsplätze unter sich ausmachen. So war die erste Mannschaft bei den 0:9 Niederlagen gegen Griesingen und Blaubeuren chancenlos. Knapper dagegen das Ergebnis gegen SSG Ulm I. Leider fehlte mit Marcel Schweizer die Nummer zwei, sonst wäre eine Überraschung sicherlich möglich gewesen. Dazu kam, dass im Doppel Kneer/Hagenmaier ebenso wie im Einzel von Manfred Rehm, ein paar Bälle über Sieg und Niederlage entschieden. So stand es nach den Doppeln und dem ersten Einzel statt 4:0 nur 2:2. Die drei folgenden Einzel gingen an starke Ulmer Spieler zum 2:5. Hoffnung kam nochmal auf, als Walter und Kirchner im hinteren Paarkreuz zum 4:5 punkteten. Nun trumpften die Gäste auf. Die folgenden vier Einzel dominierten diese klar und gewannen verdient mit 9:4.

Am Samstag trifft die erste Mannschaft auf Merklingen. Westerheim mit bisher einem Sieg, möchte gegen die sieglosen Merklinger den Heimvorteiler nutzen und Vorsprung ausbauen. Hierbei gilt es zumindest gegen die Topspieler des vorderen Paarkreuzes sowie im Doppel, den ein oder anderen Punkt zu holen. Am Sonntag gegen Berg sind die Chancen zu punkten gering.

Beim Spiel der zweiten Mannschaft gegen Seißen überzeugte nur Inge Breit. Neben dem Doppel mit Johannes Walter, gewann Sie im vorderen Paarkreuz beide Spiele. Ansonsten war Seißen klar besser und gewann mit 9:3 verdient.

Bereits am Donnerstag gastiert Laichingens zweite Mannschaft in der Albhalle. Für beide Mannschaften mit 0:4 Punkte gestartet, zählt nur ein Sieg. In der Vorsaison gewann jedoch Laichingen II zwei mal.

Am Sonntag trifft die zweite des SVW-s auf Laichingens 1. Mannschaft. Alles andere als eine deutliche Niederlage gegen den Tabellenführer wäre eine Überraschung.