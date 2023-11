SV Westerheim feiert in der Alb-Halle

Sehr gefreut hat sich die Vorstandschaft des SV Westerheim 1930 eV, dass es wieder möglich war, die Jahresfeier 2023 in der Alb-Halle zu veranstalten. Vorstand Jürgen Rieck bedankte sich in seiner Begrüßungsrede bei Bürgermeister Hartmut Walz dafür. Begrüßen konnte er auch Vereinsvorstände, Ehrenmitglieder, Gäste des FC Westerheim/Allgäu, Kirchengemeinderäte und Gemeinderäte. Max Rieck und Lena Walter kündigten dann die Mädchen der Rope Skipping Gruppe an, geleitet von Clara Rehm und Kim Faller. Die Mädchen freuten sich sichtlich, ihr Können mit dem Seil vorzustellen. Das nächste schöne Kostüm wurde von den jungen Rope-Skipping Damen präsentiert. Mit mehr Akrobatik, Körperbeherrschung und Rhythmus beeindruckten das Ensemble von Carina & Ines Gutbrod und Nina Bohnacker das Publikum. Bei der Wahl Sportler/Mannschaft des Jahres ging die erst Tischtennismannschaft als Sieger hervor. Die Mannschaft schaffte den Aufstieg in die Bezirksklasse. Stellvertretend für die Mannschaft nahm Manfred Rehm und Alex Kneer die Ehrung entgegen. Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden Pius Kneer, Erich Ramminger, Kletus Walter und Achim Wahl geehrt. Verhindert waren Hans-Jürgen Ascher, Franz Mayer, Ewald Nille und Franz Bek, der für 60 Jahre Treue geehrt wurde. Was die Frauen danach auf dem Trampolin an Ausdauer, Rhythmus und Koordination zeigten war meisterlich. Mit welcher Begeisterung die Sportlerinnen auf dem Gerät mit hoher Frequenz springen, hüpfen und sich verausgaben verdient höchsten Respekt. Angeleitet wird das Team von Anna Rieck. Nicht minder effektvoll und sportlich anspruchsvoll die folgende Darbietung der Jazz“it Girls /Jazz unter der Regie von Barbara Rehm, Julia Stehle und Svenja Troll. Tolle Kostüme und eine klasse Choreographie entzückten die annähernd 400 Zuschauer. Nicht minder ansprechend die Leistung, der Tanz und die Aufführung der Jazz Mädels unter der Leitung von Elke Koch-Gutbrod. Eine Vorstellung auf sehr hohem Niveau und vom Publikum entsprechend gewürdigt. Nach diesem Auftritt wurden die wertvollen Preise der Tombola verlost. Zum Schluss bedankte sich Vorstand Rieck bei seinen Kollegen*innen im Vorstand Steffi Uhlmann, Marko Hascher und Daniel Volles. Er danke dem Organisationsteam mit Lena Walter, Sophia Goller, Silvia Öttinger, Silke Frank, Nici Diener und Steffi Uhlmann und allen Akteuren.

