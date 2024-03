SV Ringingen hält 76. Jahreshauptversammlung ab

Vorstand Florian Bloching eröffnete die Versammlung vor 212 Mitgliedern. Der Verein blickt auf ein ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr zurück. Über allem stand das traditionelle und beliebte Herbstfest.

Aktuell besteht der Verein aus rund 1100 Mitglieder. Ein kurzer Rückblick auf die Aktivitäten und Höhepunkte der Abteilungen zeigte, dass wieder für jeden etwas dabei war und viele Mitglieder sich sehr engagieren im Verein. Besonders genannt wurden die zahlreichen Kurse und Angebote im Freizeitsport, die Ball Challenge der Tennis Abteilung, sowie die sportlichen Erfolge der Fußballer und Jugendfußballer in den vergangenen Monaten. Vorstandskollege David Braunsteffer blickte anschließend auf die kommenden Projekte. Pünktlich zur Versammlung wurde die neue Homepage in Betrieb genommen. Die Erneuerung des Spielplatzes am Sportheim wird in den kommenden Monaten angegangen.

Als größtes Projekt wurde der Bau eines Lagerraumes für das Herbstfest, inklusive einer integrierten Sportplatz Tribüne mit rund 120 Sitzplätzen vorgestellt. Diese Projekte sollen die gesamte Anlage und Infrastruktur des Vereins weiter aufwerten. Am Ende seines Berichts bedankte sich Braunsteffer bei vielen Mitgliedern, sowie bei allen Sponsoren und Gönnern für deren Unterstützung. Beim Musikverein bedankte er sich zudem für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, sowie für die Bewirtung der Versammlung. Katrin Höcker erläuterte in Ihrem ersten Kassenbericht die Ausgaben und Einnahmen des Vereins. Kassenprüfer Stefan Schwenk bescheinigte eine vorbildlich geführte Kasse. Musikverein Vorstand Joachim Trapp stellte anschließend die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft durch die Versammlung fest. Trapp bedankte sich für das tolle Miteinander beim gemeinsamen Herbstfest und äußerte seine volle Unterstützung für den Bau der Lagerhalle.

Die anschließenden Wahlen führten zu folgenden Ergebnissen: Als Vorstand gewählt wurden Florian Bloching und Raphael Müller (neu). Anita Hagel folgt als neue Schriftführerin auf Sabine Bicheler. Daniela Füller ersetzt Susi Gaßner im Ausschuss. Auch beide Kassenprüfer wurden einstimmig wiedergewählt. Die ausgeschiedenen Ausschussmitglieder wurden nach den Wahlen verabschiedet und die Versammlung traditionell mit dem Vereinslied beendet. Zahlreiche Ehrungen fanden schließlich im Laufe des Abends statt.