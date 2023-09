Der Suppinger Rentner Georg Zeh ist seit über zehn Jahren Hobbyimker. Aber etwas nervt ihn gewaltig: Immer wieder im Herbst stehlen ein oder mehrere Unbekannte Königinnen aus seinen Bienenstöcken. Das hat dramatische Folgen für das Bienenvolk, wenn der Imker nicht eingreift.

Georg Zeh ist mit seinem Kastenwagen zu einem seiner Bienenvölker auf die Felder und Wiesen im Steinwoll gefahren. Er schlüpft in die Imkerjacke und zieht Handschuhe an. Dann öffnet er vorsichtig die Beute ‐ in dem hölzernen Kasten leben die Honigbienen.

Mit einem speziellen Werkzeug löst er einen Rahmen, in den die Bienen ihre Waben gebaut haben, dreht und wendet ihn vorsichtig und studiert ihn genau. Nacheinander untersucht er so alle Rahmen in der Beute. Schließlich schließt er den Bienenstock wieder, tritt einen Schritt zurück, schüttelt den Kopf und sagt: „Die Königin ist nimmer da.“

Besonders dreist: Auch die Wildkamera ist weg

Abgesehen davon, dass er die Königin bei der Durchsicht nicht entdecken konnte ‐ man könnte sie vielleicht übersehen haben ‐ liefert etwas anderes den Beweis für die Abwesenheit der Chefbiene. „Es ist auch keine Brut mehr im Stock“, erklärt Zeh.

Wäre die Königin noch da und er hätte sie bloß übersehen, hätte er auch ihre Brut entdecken müssen. So aber hat Georg Zeh die traurige Bestätigung für seine Befürchtung, dass die Königin gestohlen wurde.

Dass die Bienenkönigin keineswegs eines natürlichen Weges aus Altersgründen von ihrem Volk entfernt wurde, sondern hier der Mensch tätig war, dafür spricht, dass die an einem nah gelegenen Baum befestigte Wildkamera, die Zeh dort befestigt hatte, abgeschlagen oder abgerissen wurde.

Zehs Vermutung: „Da hat jemand die Königin gestohlen und anschließend die Wildkamera bemerkt. Wahrscheinlich um seine Spuren zu verwischen hat er dann auch noch die Kamera mitgenommen.“

Neue Königin kostet bis zu 150 Euro

Warum jemand überhaupt sich die Mühe macht, Bienenköniginnen zu stehlen, kann Zeh nur so erklären: Gerade im Herbst machen manche Honigbienenvölker eine Art Inventur. Wenn die Königin zu alt ist und keine Lockstoffe mehr produziert, wird sie aus dem Stock befördert. Ein Bienenvolk braucht aber eine Königin, um den Winter zu überleben. Also müsse noch im Herbst eine neue Königin her, sagt Zeh.

„Entweder hat der Imker selbst noch einige Königinnen in Reserve, oder er muss sie kaufen. Eine Königin kostet zwischen 50 und 150 Euro“, sagt er. Möglicherweise sind dem Dieb oder den Dieben über die Jahre Königinnen abhandengekommen und man hat sich nun kostengünstig, aber illegal beim Imkerkollegen bedient, vermutet der Suppinger Rentner.

Ihm selbst wurden über die Jahre zehn Königinnen gestohlen, sagt er. In der Summe ist ihm da auch ein gewisser finanzieller Verlust entstanden.

Im aktuellen Fall hofft der Hobbyimker, auf Jungköniginnen aus eigener Zucht zurückgreifen zu können. Er sagt, dass er nun einige Tage abwarten werde, bis sich das Volk beruhigt hat, dann will er eine der neuen Königinnen zum Volk bringen. Dann helfe nur noch Hoffen, dass die neue Chefin auch angenommen wird und das Volk den kommenden Winter heil übersteht.