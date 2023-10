In Suppingen fand jüngst eine gemeinsame Feuerwehrübung der Abteilungen Suppingen und Feldstetten statt. Dabei wurde mit dem Katastrophenschutzfahrzeug geübt, das über Schläuche für eine Strecke von zwei Kilometern verfügt. So lief es bei der Übung.

Fahrzeug mit 2000 Meter Schläuchen

Seit 1996 gehört das Katastrophenschutzfahrzeug SW 2000 zum Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Laichingen. Stationiert ist es in Feldstetten und wird im Stadtgebiet, aber auch bei Überlandhilfen eingesetzt. Zudem rückt der SW 2000 immer in Verbindung mit dem Löschfahrzeug der Abteilung Suppingen aus.

Beim Übungsszenario mit 30 Teilnehmern raucht es in einer Scheune außerhalb von Suppingen. Zudem wird eine Person vermisst. Kommandant Daniel Autenrieht sagt: „Die Übung soll auf Einsätze im Außenbereich vorbereiten und wir werden dabei eine ungefähr 1,2 Kilometer lange Löschwasserleitung legen.“

Vor Ort soll dann noch eine Atemschutzübung mit Brandlöschung sowie Personenrettung stattfinden. Den Erstangriff beim Übungseinsatz führt die Abteilung Suppingen durch und die Kameraden aus Feldstetten kommen danach dazu.

Es lief schon sehr gut, aber bei ein paar Punkten ist noch Luft nach oben. Martin Grötzinger

Wasserleitung soll in 20 Minuten stehen

Gesamtabteilungskommandant Martin Grötzinger ist als Beobachter am Rande dabei. Er kommentiert den Übungsaufbau: „So eine lange Löschwasserleitung muss innerhalb von 20 Minuten stehen. Bei der Brandalarmstufe drei ist immer mehr als ein Löschzug erforderlich. Das ist auch in diesem Szenario so, da es sich auch um einen landwirtschaftlichen Betrieb handelt.“

Viel Aufwand bei Aufbereitung

Ungefähr 70 Schläuche seien für eine solche Entfernung notwendig. Die gemeinsame Übung wollte man so schon früher machen, jedoch sei damit immer ein enormer Aufwand verbunden. „Denn im Nachgang muss immer alles aufbereitet und geprüft werden“, erklärt Grötzinger.

Im Anschluss an die Übung findet noch eine Besprechung zum Ablauf der Übung statt. Das Fazit von Grötzinger ist grundlegend positiv: „Es lief schon sehr gut, aber bei ein paar Punkten ist noch Luft nach oben.“