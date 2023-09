Stimmung und tolle Atmosphäre beim Ennabeurer Dorfhock

Am ersten Wochenende der Sommerferien war es wieder soweit. Die Ennabeurer Ortsmitte verwandelte sich rund um das Backhaus in einen Festplatz, auf den zahlreiche Gäste aus Nah und Fern strömten, um den traditionellen Ennabeurer Dorfhock der Trachtenkapelle und des Schwäbischen Albvereins zu besuchen.

Dank des tatkräftigen Einsatzes der Vereinsmitglieder bot der Festplatz ein gemütliches Ambiente, in welchem die Festgäste zwei sehr schöne Festtage erleben konnten. Hierbei ist der Dorfhock häufig ein Ort des Wiedersehens, nutzen doch viele Gäste den Hock regelmäßig für ein Treffen mit Bekannten und Freunden. Eine hervorragende Stimmung und insgesamt schönes Festwetter boten hierfür den perfekten Rahmen. Zudem konnten allerlei Leckereien genossen werden. Aus dem Backhaus waren Holzofenbrot, Leberkäse, Festbraten oder Kimmich– und Zwiebelkuchen Teil des reichhaltigen Angebots. Zudem wurden die Besucher im Essenszelt, von Curry– und Rote Wurst bis zu Pommes mit echten kulinarischen Hock–Klassikern verköstigt. Zusammen mit einem kühlen Getränk feierten die Gäste den Hock bis tief in die Nacht. Außerdem kamen die Wünsche der Jüngsten mit dem Süßigkeitenstand oder den Kutschfahrten am Sonntag nicht zu kurz.

Auch musikalisch war beim Dorfhock beste Unterhaltung geboten. Zur Eröffnung spielte die Jugendkapelle Ennabeuren unter der Leitung von Reiner Manz mit flotten Stücken und einem bunten Programm auf. Außerdem hatten die beiden Vororchester einen tollen Auftritt. Am Samstagabend spielte die Musikkapelle Westerheim mit Unterhaltungsmusik auf und sorgte für Stimmung auf den Bänken. Den Start in den zweiten Festtag übernahmen in bewährter Weise die Musiker des Musikvereins Sontheim. Für die Nachmittagsunterhaltung waren die Musiker des Musikvereins Feldstetten in der Ennabeurer Ortsmitte zu Besuch. Den Festausklang gestaltete traditionell der Trachtenkapelle Ennabeuren selbst, was den Musikerinnen und Musikern jedes Jahr aufs Neue große Freude macht.

„Wir sind froh und dankbar, dass wir unseren Dorfhock auch in diesem Jahr bei überwiegend trockenem Wetter durchführen konnten. Dank des Engagements unserer Vereinsmitglieder und vieler weiterer helfender Hände war es wieder möglich, mit unseren Gästen den Dorfhock samt all den Leckereien aus dem Backhaus und dem Essenszelt sowie bei kühlen Getränken zu genießen“, so der erste Vorsitzende Martin Heilig.