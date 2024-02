Stehen die Hintermänner der „Gras-Gärtner“ vor Gericht?

Mehrere Männer sind wegen Einfuhr und Handels mit Kokain und Dopingmitteln angeklagt. Das Kokain soll in Geislingen gestreckt und in der Region vertrieben worden sein. Weiter geht es um die Einrichtung und Vermietung von Cannabis-Indoor-Plantagen in alten Lagergebäuden.

Die Präsenz vieler Justizbeamter vom Gebäudeeingang des Ulmer Landgerichts mit Durchsuchungen aller eintretenden Personen, Polizeibeamten an sämtlichen Zugängen der Etagen sowie vor und im Sitzungssaal der ersten Großen Strafkammer wies bereits auf die Brisanz eines langwierigen Strafverfahrens. Fünf Anklagte mit jeweils eigenem Anwalt, dazu Sachverständige und ein forensischer Psychiater fanden im Gerichtssaal gerade so ihren Platz. Den Männern im Alter zwischen 27 und 43 Jahren werden insgesamt 42 strafbare Handlungen zur Last gelegt. Die Angeklagten C. und S. befinden sich bereits in Justizvollzugsanstalten, sie gelten als Köpfe der Geislinger Gruppierung.

Für die Anklageschrift benötigte der gewohnt schnell sprechende Staatsanwalt Sven Döringer eine knappe halbe Stunde, um den zehn Seiten umfassenden Sachverhalt zu den langjährigen Ermittlungen vorzutragen: Laut Anklage sollen die fünf Männer, mit einer weiteren, gesondert verfolgten Personen, gemeinsam und wiederholt Kokain in der Größenordnung von einem Kilo in den Niederlanden oder Belgien beschafft, nach Deutschland gebracht, in Geislingen gelagert, gestreckt, verpackt und dann vorwiegend im Geislinger Raum gewinnbringend verkauft haben.

Netzwerk reicht über Deutschland hinaus

Der Angeklagte S. (Haft) soll über die Kontakte zu den Hintermännern verfügt haben, der Angeklagte C. (auch in Haft) soll weitere Bandenmitglieder rekrutiert, dazu die Auslandsfahrten, die Lagerung, das Strecken, die Umverpackung und den Verkauf des Kokains organisiert haben. Zwei Angeklagten (St. und einem gesondert Verfolgten) wird vorgeworfen, als Kurierfahrer unterwegs gewesen zu sein, zwei weitere (nämlich E. und N.) sollen einen Teil des Kokains in ihrer Wohnung aufbewahrt und im Raum Geislingen ausgefahren, verkauft und übergeben haben.

Zwei Gebäude in der Geislinger Bahnhofstraße, die dem Vater des Angeklagten C. gehören, sollen die Hauptanlaufstelle gewesen sein. Wie Döringer verkündete, sei hier das Kokain gelagert, portioniert und gestreckt worden. In einem der beiden Häuser sei eine Kokain- Presse gefunden worden, eigens hergestellt vom Angeschuldigten E. Dabei habe der Angeklagte S. „aufgrund seines überlegenen Fachwissens“ Hilfe geleistet. Am Ende verkauften die Männer das Kokain für Preise zwischen 50 und 60 Euro pro Gramm. Ab einer Abnahme von 80 Gramm wurde es billiger: Das Gramm gab’s dann für 40 bis 45 Euro.

Eine erste Ahnung über die Größe des vorhandenen Netzwerkes zeigte Döringers Beschreibung, noch immer im Rahmen der Anklage, die sich von der Bestellung der Ware in den Niederlanden oder Belgien, über Bekannte und Kontakte aus Geislingen nach Albanien bis hin zur Beschaffung zog. In weiteren Details beschrieb der Staatsanwalt unter den Bandenmitgliedern getroffene Vereinbarungen zu Treffpunkten mit weiteren Personen an Tankstellen-Parkplätzen in Luxemburg und mit Anweisungen zu Übergabeorten bis zur genauen Fahrstrecke zur Rückfahrt nach Geislingen.

Eine Verbindung zu den „Plantagenbauern“

Hervorzuheben ist bei diesem Prozess die Verbindung zu einem Verfahren, das im November vergangenen Jahres stattfand (wir berichteten). In diesem ging es bereits um eine Cannabis-Plantage in Geislingen, die von zwei „Gärtnern“ betreut wurde. Denn laut Staatsanwalt Döringer sollen die beiden als mutmaßliche Köpfe der Geislinger Gruppe Angeklagten mit anderen Mitgliedern einer albanischen Tätergruppierung leerstehende Gebäude angemietet haben, um dort professionelle Canabis-Plantagen einzubauen. Die „Plantagenbauer“ sollen in mehreren Bundesländern tätig gewesen sein. Die beiden damals in Geislingen eingesetzten „Gärtner“ der Indoor-Plantage in der Robert-Bosch-Straße wurden im Dezember 2023 zu vier Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt.

Nach zwei Stunden Abklärung, Verlesung der Anklageschrift und Aufklärung geht es nun um die persönlichen Verhältnisse der Beteiligten und deren Vorstrafen. Im Rahmen der folgenden Beweisaufnahme warten 37 Zeugen, Sachverständige und ein forensischen Psychiater aus Tübingen auf ihre Aussagen. Der Vorsitzende Richter Michael Lang kündigte lange Verhandlungstage an.