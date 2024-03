Starke Leistung der U19-TT-Mädchen Merklingen/Nellingen

Toll gekämpft und einen Sieg hauchdünn verpasst haben die 19 Mädchen, beim 5.5 Unentschieden der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen, im Spiel der Bezirksliga Rückrunde gegen die Spielgemeinschaft Laichingen/Seissen am Freitagabend in der Nellinger Sporthalle. Beide Mannschaften gaben von Beginn an richtig Gas und wollten so mit einer Führung das Spielgeschehen an sich reißen. Den eindeutig besseren Start hatten dabei die Gäste aus Laichingen/Seissen. Nele Ise/Alina Pratz bezwangen in einem richtig heiß umkämpften Eingangsdoppel Nathalie Ertle/Franziska Seybold hauchdünn mit 3:2 zur 1:0 Führung der Gäste. Doch dann kamen auch die Gastgeberinnen viel besser ins Spiel. Franziska Seybold (3:0 gegen Alina Pratz) und Coline Steeb (3:1 gegen Rebekka Klaus) drehten die Begegnung innerhalb kürzester Zeit und sorgten mit dem neuen Spielstand für eine 2:1 Führung der SGM Merklingen/Nellingen. Nun allerdings waren es die Gästespielerinnen, die einen gehörigen Zahn zulegten uns so die Hausherrinnen vorübergehend in doch größere Bedrängnis brachten. Nele Ise (3:0 gegen Nathalie Ertle), Rebekka Klaus (hauchdünn 3:2 gegen Annika Ertle), sowie noch einmal Nele Ise (3:0 gegen Coline Steeb) schafften durch eine gehörige Kraftanstrengung mit drei Spielgewinnen in Folge einen erneuten Führungswechsel zum 4:2 Zwischenstand für Laichingen/Seissen. Nun war die Nervenstärke und unbedingte Kampfbereitschaft der Gastgeberinnen gefordert. Auch möglich, dass die Gäste das Tempo etwas überzogen haben. Mit einem erneuten Zwischenspurt kam Merklingen/Nellingen jedenfalls überzeugend zurück. Annika Ertle (3:1 gegen Alina Pratz), Nathalie Ertle (3:0 gegen Rebekka Klaus) und Coline Steeb (3:0 gegen Alina Pratz) sorgten noch einmal für einen Führungswechsel und zum 5:4 Zwischenstand für Merklingen/Nellingen. Nun musste das letzte Einzel die Entscheidung bringen. Hier setzte sich Nele Ise als Nummer Eins der Gäste, nach zwei Stunden Spielzeit klar mit einem 3:0 Erfolg über eine sich tapfer wehrende Franziska Seybold, zum für beide Mannschaften hochverdienten 5:5 Endstand durch. Wirklich viel Zeit zum durchschnaufen bleibt allerdings nicht, denn schon am Samstag, den 09. März empfangen die U19 Mädchen der Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen um 10.00 Uhr den SC Berg III zum Rückspiel in Nellingen.

