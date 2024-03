Stammesversammlung der Pfadfinder Stamm Guter Hirte

Am 3. März fand die diesjährige Stammesversammlung der Pfadfinder des Stammes Guter Hirte im Schwäbischen Albverein Hütten statt. Die Versammlung startete um 14 Uhr im Multifunktionsraum im ehemaligen Schulhaus in Hütten. Zu Beginn begrüßte Sabine Tress im Namen des Leiterteams die 50 anwesenden Pfadfinder, ihre Eltern und Geschwister. Aktuell besteht der Stamm aus insgesamt 51 Pfadfindern und Pfadfinderinnen, die in vier Gruppen aufgeteilt sind und 13 Leiter und Leiterinnen.

Zu Beginn der Versammlung wurde im Vorstandsbericht über alle Aktionen im vergangenen Pfadfinderjahr berichtet, wie zum Beispiel über die Naturputzede, die Ostereierwanderung, den Aktionstag „Spannendes rund um Hütten“, die Landschaftspflege und das Adventsflöten bei älteren Mitbürgern und Mitbürgerinnen. Anschließend folgten die einzelnen Stufenberichte der 4 Pfadfindergruppen. Dabei wurde über die vergangenen Themen und Inhalte in den Gruppenstunden berichtet, wie zum Beispiel über einen Waldbesuch mit einer Vogelexpertin, Besuche im Seniorenheim Schelklingen, um mit den Senioren und Seniorinnen zu basteln, singen und spielen, einen 2-Tages-Hike, Geschicklichkeitsspiele und Gruppenstunden zum Thema Energie.

Nach den einzelnen Stufenberichten folgte der Bericht über das Zeltlager, welches der jährliche Höhepunkt im Pfadfinderjahr darstellt. Das Zeltlager 2023 stand unter dem Motto „Die 5 Elemente - Feuer, Wasser, Erde, Luft und Pfadfinder“ und fand vom 07. - 12.08.2023 auf dem Schachen in Buttenhausen statt. Nach dem Kassenbericht wurden die Pfadfinder mit einem kleinen Geschenk für ihre regelmäßige Mitarbeit bei den Jahresaktionen belohnt. Abgeschlossen wurde die Versammlung mit Danksagungen und einem Ausblick auf bevorstehende Aktionen, wie zum Beispiel die 72-h-Aktion und das Bezirkszeltlager.