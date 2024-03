Stadtkapelle tagt und wählt

Kürzlich fand die Hauptversammlung der Stadtkapelle Laichingen statt. Der erste Vorsitzende Alexander Schmidt berichtete von einem musikalischen Jahr mit vielen unterschiedlichen Auftritten. Finanzielle Einnahmen erzielte der Verein durch Bewirtung. Das Waldfest wurde nach dreijähriger Abstinenz bei wunderschönem Sommerwetter durchgeführt. Schwer „auf den Magen schlägt“ den Musikerinnen und Musikern, dass die Stadt das Mietverhältnis für die „Alte Realschule“, nach 2026 nicht verlängern will. Hier ist man auf der Suche nach einer passenden Lösung.

Der Kassenbericht von Kassiererin Lisa Hermann fiel positiv aus - ähnlich dem Vorjahr. Die Bewirtungseinnahmen bescherten der Kasse ein kräftiges Plus. Nach einer gewissenhaften Prüfung bescheinigten die Kassenprüfer der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung. Dirigent Robert Höft fühlt sich bei der Stadtkapelle „saumäßig wohl“ - seine Arbeit mit den Musikerinnen und Musikern „macht Spaß“. Das zweite gemeinsame Konzert wurde im Januar absolviert, „die Anspannung war zu spüren“ - entsprechend gut, „über meinen Erwartungen“, empfand Höft das Konzert. Wenngleich er sich mit der Konzertvorbereitung im Dezember und um den Jahreswechsel schwertut, stehen da doch auch einige andere Auftritte an. Für die Jugend war das vergangene Jahr ein „eher ruhigeres“. Neben den wöchentlichen Proben hatten die Jungmusiker ihren Auftritt am Waldfest, beim Kreismusikfest in Westerheim und gemeinsames Grillen. Zur Konzertvorbereitung wurde ein Probenwochenende in Schelklingen durchgeführt - das Ergebnis war ein exzellenter Auftakt des Konzertabends.

Personelle Veränderungen bringt das laufende Jahr mit sich: Anfang April legt Jugendleiterin Sabrina Ritzler ihr Amt aus persönlichen Gründen nieder. Jugenddirigentin Vanessa Haußer legt aktuell eine Babypause ein - es wird aber trotzdem musikalisch weitergehen, denn die Jugend liegt dem Verein sehr am Herzen. Die Entlastung der Vorstandschaft fiel einstimmig aus. Bei den anschließenden Wahlen wurde Antonia Häberle als zweite Vorsitzende in ihrem Amt bestätigt, ebenso Kassiererin Lisa Hermann und Kassenprüferin Lisa Wagner. Als Beisitzer wiedergewählt wurden Claudia Stürzl und Markus Tröber. Neu gewählt wurden Sandra Huober und Philipp Kneule - sie ersetzen Sebastian Bauer und Gerhard Mangold, der sich nach 18 Jahren als Beisitzer nicht mehr zur Wahl stellte.