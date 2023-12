Der Modepark Röther an der Ehinger Talstraße hat im August 2020 bei der Stadt eine Bauvoranfrage eingereicht, um seine Verkaufsfläche in Ehingen um rund 3300 Quadratmeter zu erweitern. Da die Flächen für sogenannte innenstadtrelevante Ware in diesem Bereich ausgeschöpft sind, landete der Fall nun vor dem Verwaltungsgericht in Sigmaringen.

Dieses wiederum hat am Freitag zwar die Klage abgewiesen, aber deutlich gemacht, dass die Stadt Ehingen als „Beklagte verpflichtet wird, über den Antrag der Klägerin auf Erteilung eines Bauvorbescheids über die planungsrechtliche Zulässigkeit der Erweiterung der Verkaufsfläche des Textilfachmarktes“ neu zu entscheiden.

Modepark Röther wollte erweitern

Eigentlich wollte der Modepark Röther sich am Standort in Ehingen vergrößern - und zwar um exakt 3358 Quadratmeter auf einer Fläche in einem Teil des bestehenden Gebäudes des ehemaligen Schleckerlandes. Dort, wo früher unter anderem der Promarkt beheimatet war, verkauft der Modepark Röther mit Sitz in Michelfeld seit dem Jahr 2008 Jahren Mode. Das Unternehmen hat in der Bauvoranfrage zudem beantragt, die Verkaufsfläche für die innenstadtrelevante Ware auf insgesamt rund 9200 Quadratmeter vergrößern zu dürfen.

Stadt beruft sich auf den Bebauungsplan

Dass dies nicht geht, machte die Stadt deutlich und erklärt am Freitag auf SZ-Nachfrage: „Für den Grundstücksbereich des Modepark Röther gab es im Laufe der Zeit drei Bebauungspläne, der aktuellste von uns angewandte Bebauungsplan Donautal 2. Änderung setzt unter anderem ein Sondergebiet (SO2) fest, in dem großflächiger Einzelhandel generell zulässig ist. Eingeschränkt wird diese Zulässigkeit durch Beschränkungen der maximal zulässigen Geschossfläche für Verkauf. Diese liegt insgesamt bei 40.000 Quadratmeter, wiederum aufgeteilt in 22.000 Quadratmeter für den unbeschränkten Verkauf und 18.000 Quadratmeter für den beschränkten Verkauf.“

Empfohlene Artikel Einsatz in der Lindenstraße Feuerwehreinsatz bei der AOK in Ehingen q Ehingen

Der unbeschränkte Verkauf umfasst Waren, die grundsätzlich eine Zentrenrelevanz aufweisen wie zum Beispiel Bekleidung, Textilwaren, Schuhe, Lederwaren. Diese Flächen sind, so die Stadt Ehingen, durch den Bestand im Gebiet (inklusive Röther) bereits ausgeschöpft. Ebenso gebe es bezüglich der Einhaltung dieser Flächenbeschränkungen sowohl eine Baulast als auch eine Grunddienstbarkeit zulasten des Röther Grundstückes, erklärt die Stadt in einer Stellungnahme.

Die Stadt Ehingen hielt sich mit Ihrer Entscheidung daher an die Festsetzungen des Bebauungsplanes, der Baulast sowie der Grunddienstbarkeit. Ebenso hatte die höhere Raumordnungsbehörde dem Vorhaben im Genehmigungsverfahren aus diesen Gründen nicht zugestimmt. Diese wurde von dort auch in den vergangenen Jahren streng so gefordert. Verwaltung

Diese Regelungen werden in der Regel deswegen eingehalten, weil dadurch zentrale Versorgungsbereiche wie eben eine Innenstadt geschützt werden sollen. „Die Stadt Ehingen hielt sich mit Ihrer Entscheidung daher an die Festsetzungen des Bebauungsplanes, der Baulast sowie der Grunddienstbarkeit. Ebenso hatte die höhere Raumordnungsbehörde dem Vorhaben im Genehmigungsverfahren aus diesen Gründen nicht zugestimmt. Diese wurde von dort auch in den vergangenen Jahren streng so gefordert“, heißt es am Freitag aus der Verwaltung.

Bebauungsplan und geplante Erweiterung schließen sich nicht aus

Empfohlene Artikel Ehingen 36. Ehinger Weihnachtsmarkt ist eröffnet q Ehingen

Julian Thüry, Richter am zuständigen Verwaltungsgericht Sigmarigen, erklärt am Freitag: „Nach meinen Informationen soll die Entscheidung - grob zusammengefasst - auf folgenden Erwägungen beruhen: Der einschlägige Bebauungsplan der Stadt Ehingen steht der geplanten Erweiterung des Modeparks, die Gegenstand des beantragten Bauvorbescheids ist, nicht entgegen. Das Vorhaben ist nach Auffassung der Kammer nach Paragraf 34 des Baugesetzbuchs zu beurteilen. Die Beklagte hat nunmehr unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu prüfen, ob das Vorhaben nach der genannten Vorschrift zulässig ist, insbesondere ob es schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche in Ehingen (Einzelhandel) entfalten könnte.“

Die schriftlichen Urteilsgründe liegen noch nicht vor. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des (vollständigen) Urteils die Zulassung der Berufung beantragen. Über einen solchen Antrag hätte der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim zu befinden.