Sportkreis Alb-Donau/Ulm ehrt Vereine

Im Rahmen der Sportlerehrung des Alb-Donau-Kreises zeichnete der Sportkreis Alb-Donau/Ulm gemeinsam mit der EnBW-Netze als Partner fünf Vereine mit dem EnBW-Vereinspreis aus. Der EnBW-Vereinspreis im Rahmen der Sportlerehrung des Landkreises gestaltet sich nach dem Engagement der Vereine hinsichtlich der Abnahme der Deutschen Sportabzeichen. Die fünf aktivsten Vereine im Rahmen des Deutschen Sportabzeichens erhielten neben einem kleinen Geldpreis auch eine Fahrt zu einem Spiel Bundesligaspiel des VfB Stuttgart in die mhp-Arena für fünf Personen, welche sich bei der Abnahme der Deutschen Sportabzeichen im Verein besonders hervorgetan haben. Ausgezeichnet wurden die Vereine SC Staig, TSV Blaustein, SG Nellingen, TSV Altheim/Alb, SF Illerrieden.

Am 7. Oktober fand schließlich die gemeinsame Fahrt ins Stadion nach Stuttgart zum Spiel VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg statt. Neben den jeweils fünf Ehrenamtlichen der ausgezeichneten Vereine waren auch als Partner und Förderer des Sportkreises auch zwei Vertreter des EnBW sowie Landrat Heiner Scheffold und Landrat a.D. Heinz Seiffert mit von der Partie. Der 3:1 Sieg des VfB Stuttgart war der ohnehin bereits guten Stimmung nochmals zuträglich.

Mit der Stadionfahrt als Teil des Vereinspreises sollen vor allem die Personen in den Vereinen belohnt werden, die sich unter anderem mit der Abnahme der Deutschen Sportabzeichen, in besonderem Engagement im Verein verdient machen. Das Deutsche Sportabzeichen ist die renommierteste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und in seiner Vielseitigkeit einmalig. Sport und Bewegung sind Lebensfreude für alle Generationen. Dies kommt auch im Deutschen Sportabzeichen zum Ausdruck. „Es ist bei Weitem nicht selbstverständlich, dass das Angebot des Sportabzeichens mit hoher Motivation aufrechterhalten wird. Den vielen ehrenamtlichen Prüfern und Akteuren, die rund um das Deutsche Sportabzeichen aktiv sind, danke ich herzlich“, so Jonas Esterl, Präsident des Sportkreises Alb-Donau/Ulm, im Rahmen der Veranstaltung.