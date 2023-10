Spielgemeinschaft gegen Ludwigsfeld auf Formsuche

Eine unverdient hohe 2:8 Niederlage gab es, zum Start in die Saison 23/24, für die U19 Mädchen der neu gegründeten Tischtennis-Spielgemeinschaft Merklingen/Nellingen, in der nachverlegten Bezirksligapartie gegen die TSF Ludwigsfeld I, in der Merklinger Sporthalle. Beide Teams versuchten dabei von Beginn an ein hohes Tempo anzuschlagen um den Gegner unter Druck zu setzten. Doch es waren die Gäste aus dem zweitgrößten Neu-Ulmer Ortsteil die sich, wenn auch etwas glücklich und hauchdünn, durch Angelina Wilhelm/Adara Fischer (3:2 gegen Coline Steeb/Sofia Schneider) die 1:0 Führung holten. In den nun folgenden Einzeln verstärkte die SGM-M/N ihre Bemühungen noch einmal deutlich. Doch auch die Gäste warfen ihre ganze Spielerfahrung und Kampfgeist die Waagschale. Während die Hausherrinnen so alles versuchten, um selbst Spiele zu gewinnen, gelang es den Gästen immer wieder auf wundersame Weise, eben diese mit einem knappen Vorsprung über die Ziellinie zu bringen. So zog der Gast mit Siegen gegen Sofia Schneider (0:3 gegen Alisanne Fischer), Coline Steeb (1:3 gegen Adara Fischer), Nathalie Ertle (1:3 gegen Angelina Wilhelm), Franziska Seybold (0:3 gegen Adara Fischer) und Coline Steeb (1:3 gegen Angelina Wilhelm) zur, für alle sehr überraschenden, 6:0 Führung davon. Trotz allem war es bis zu diesem Zeitpunkt eine durchaus ebenbürtige Partie. Der große Schönheitsfehler daran aber eindeutig, dass Ludwigsfeld die wichtigen Spiele gewann, während die SGM da noch mit leeren Händen da stand. Noch gab sich das Mädchen-Team aber nicht geschlagen. Franziska Seybold (3:1 gegen Alisanne Fischer) ließ mit ihrem toll herausgespielten Punkt zum 1:6, noch einmal so etwas wie Hoffnung aufkommen, die Adara Fischer (3:0 gegen Nathalie Ertle) jedoch, direkt im Gegenzug mit dem Punkt zum 7:1, wieder zunichtemachte. Trotzdem gelang dann Coline Steeb, mit viel Biss und einer richtig starken Leistung (3:1 gegen Alisanne Fischer), noch einmal eine Resultats-Verbesserung zum 2:7 Zwischenstand. Angelina Wilhelm blieb es damit vorbehalten, nach knapp zweieinhalb Stunden Spielzeit, mit ihrem hauchdünnen 3:2 Erfolg über Sofia Schneider (8:11, 11:6, 9:11, 11:6, 12:10) den etwas zu hoch ausgefallenen 8:2 Sieg der TSV Ludwigsfeld I endgültig einzusacken.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.