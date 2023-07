Spiel, Spaß und Ehrungen für langjährige Vereinstreue

Unter dem Motto „lautrAktiv“ startete am Sonntag, 23. Juli, um 11 Uhr das „Spiel & Spaß“-Programm auf dem Sportgelände des SC Lauterach. Groß und Klein konnten sich nach Belieben an zahlreichen Spielideen wie zum Beispiel Spike–Ball oder Wikinger–Schach ausprobieren, einen Flashmob–Tanz einstudieren, in der Hüpfburg toben, oder beim Schiri–Regelquiz das eigene Fußballwissen testen. Neben dem Belohn–Eis für alle aktiven Teilnehmer konnten sich die kleinen Fußballfreunde beim DFB–Paule–Schnupperabzeichen eine Urkunde und einen exklusiven Ansteck–Pin erspielen, während das Team „Nimm ihn du, ich hab ihn sicher“ beim XXL–Menschenkicker–Turnier den Turniersieg klar machte.

Nach dem Mittag ging mit der Eröffnung des Spielplatzes ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Umrahmt von tollen Auftritten der Jazz Minis und der Fancy Dancers wurde der Spielplatz offiziell an die Kinder übergeben. Neben den Sponsoren dankte Vorstand Öffentlichkeitsarbeit Daniel Cyrus in seiner Ansprache auch ausdrücklich den helfenden Mitgliedern, die alle Arbeiten in Eigenregie ausführten.

Während das Mitmach–Programm pausierte, zeigten später auch die Jazz–Maxis, Fire Girls und Jazz Feidjas ihre aktuellen Tänze und wurden vom Publikum ebenso für ihre starke Performance mit jeder Menge Applaus belohnt. Wo kurz zuvor beim Flashmob noch ausgelassen gemeinsam auf den Titel „Together in one universe“ getanzt wurde, fanden sich kurze Zeit später alle anwesenden Mitglieder vor der Linse von Frank Knupfer zu einem gemeinsamen Foto ein.

Den Abschluss unseres Familiensporttages bildete die Ehrung langjähriger Mitglieder. Die Vorstandschaft freute sich langjährige Vereinstreue mit ununterbrochenen Mitgliedschaften über (mehr als) 60, 50, 40 und 25 Jahre würdigen zu dürfen. Nahezu 100 Mitglieder bekamen ihre wohlverdiente Urkunde und für Mitgliedschaften über 40 Jahre zusätzlich eine Flasche Wein ihrer Wahl überreicht.

Gegen 19 Uhr wurde die letzte von über 200 leckeren Pizzen aus dem Ofen geholt und ein rundum gelungener Tag neigte sich mit letzten kleineren Gesprächsrunden langsam dem Ende entgegen. Begeistert von der überragenden Resonanz bedankt sich das Orga–Team des Familiensporttages bei allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz und bei allen Gästen für ihren Besuch.