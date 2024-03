Spannendes Turnwochenende der Ligamannschaften männlich

Die Kreisligamannschaft der WKG Donau Alb II turnte am vergangenen Sonntag gegen die Mannschaft des TV Fridingen in der Kreisliga ihren 2. Wettkampf in dieser Saison. Leider gab es an diesem Tag viele krankheitsbedingte Ausfälle. Den Barren konnte das WKG-Team für sich entscheiden. Am Ende musste sich die Mannschaft der WKG Donau Alb II mit 226,75 zu 238,5 Punkten aber leider geschlagen geben.

Der Landesligamannschaft gelang trotz einer durch Krankheitsausfällen geschwächten Mannschaft in einem sehr spannenden Wettkampf in Wernau ein knapper, aber verdienter Sieg. Das WKG-Team konnte 3 Geräte für sich entscheiden. Auch die Turner des TSV Wernau II konnten 3 Geräte gewinnen. Der ganze Wettkampf war ein Kopf an Kopf Rennen der beiden Mannschaften. Am Ende aber konnten sich die Jungs der WKG Donau-Alb I durchsetzen und gewannen den Wettkampf mit insgesamt mit 280,10 Punkten für die WKG Donau Alb I zu 278,75 Punkte für den TSV Wernau II. Es gab seitens der WKG Donau-Alb I vier herausragende Sechskämpfer. Salomon Denkinger erturnte dabei 65,00 Punkte. Kim Duckeck und Timo Pöhler kamen auf 69,90 Punkte. Noah Pöhler war mit insgesamt 73,00 Punkten der beste Sechskämpfer an diesem Tag.