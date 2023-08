Sontheimer Musikerinnen erfolgreich bei Lehrgang

In der ersten Ferienwoche haben zwei Musikerinnen des Musikverein Sontheim den Sommerlehrgang des Kreismusikverbandes Ulm/Alb–Donau im Kloster Untermarchtal besucht. Innerhalb einer Woche wurden dort theoretische Kenntnisse, Gehörbildung und praktische Übungen nebst Tonleitern mit den Dozenten vertieft. Sowohl Mariele Kiem an der Querflöte als auch Jana Erb an der Trompete konnten hierbei hervorragende Ergebnis bei der Absolvierung des D3–Lehrgangs, dem Leistungsabzeichen in Gold, vorweisen und schlossen beide mit der Bestnote „sehr gut“ ab. Mariele konnte mit 99,5 von 100 Punkten sogar als Lehrgangsbeste ausgezeichnet werden. Die Nadeln und Urkunden wurden an die Teilnehmer im Rahmen des Abschlusskonzerts an überreicht, welches vor zahlreichem Publikum in der Festscheune des Klosters stattfand.

