Sonntagsschule gestaltet weihnachtlichen Gottesdienst

Die Besucher der Friedenskirche erwartete letzten Sonntag, am 3. Advent, ein von Kindern und Mitarbeitern der Sonntagschule liebevoll vorbereiteter Gottesdienst. Von der Begrüßung, Gebet und Lesung, einem Quiz über Südafrika mit Vorstellung des Projekts, für das die Kinder sammeln, bis hin zu Fürbitten und Segen wurde er von den Kindern gestaltet. Mehrere Musikstücke und adventliche Lieder umrahmten den Gottesdienst.

In seiner Ansprache nahm Pastor Bay Bezug auf den Bibeltext aus Matthäus 25, in dem gesagt wird: „Was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan.“ So ist das Projekt, das die Sonntagschule unterstützt, eine gute Möglichkeit anderen Menschen zu helfen und von dem Vielen, das wir haben, abzugeben.

Im Anschluss gab es ein gemeinsames Mittagessen. Der Erlös kommt ebenfalls der Aktion „Kinder helfen Kindern“ der Weltmission der Evangelisch- methodistischen Kirche in Deutschland zugute. Dabei wird ein Projekt in Johannesburg unterstützt, bei dem Kindern in schwierigen Lebenslagen geholfen wird. Vielen Dank allen, die zum Gelingen des besonderen Gottesdienstes und leckeren Essens beigetragen haben.