Sommerhütte des Motorradclub Volkersheims

Insgesamt 15 Mitglieder, darunter zwei Babys, verbrachten ein verlängertes Wochenende im Montafon. Die Anreise erfolgte am Donnerstag mit den verschiedensten Fortbewegungsmitteln, Motorrädern, Mopeds, Autos und sogar einem Fahrrad.

Am Freitag ließ man es erst etwas ruhiger angehen und erkundete das naheliegende Gaschurn bei einem Spaziergang. Abends wurde in gemütlicher Runde geredet, gespielt und viel gelacht. Am Samstag stand für die Clubber eine Wanderung auf dem Programm. Mit der Kristbergbahn ging es hinauf zur Bergstation und von dort zu Fuß zurück ins Tal. Nach dieser Wanderung schmeckten die Grillwürstchen und das Bier am Abend umso besser. Sonntags hieß es dann schon wieder Koffer packen und die Heimreise nach Oberschwaben antreten. In Gospoldshofen wurde noch eingekehrt und die Clubmitglieder ließen die letzten Tage Revue passieren und man freute sich schon auf die Sommerhütte im nächsten Jahr.