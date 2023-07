Sommerfest bei der Albanskirche

Am Samstag, 23. Juli, feierten die Evangelische Kirchengemeinde Laichingen und der CVJM Laichingen das zweite Sommerfest. Ab 15:30 Uhr war der Kirchgarten für alle geöffnet. An sechs unterschiedlichen Ständen gab es Essen und Getränke. Gefeiert wurden die Mitarbeitenden, die sich in Kirchengemeinde und CVJM einbringen.

Schon nachmittags verweilten viele bei Kaffee, Kuchen und Waffeln auf dem Fest. Auch Spiele und die Hüpfburg luden zu Gemeinschaft ein. Einige aus der Gemeinde fotografierten sich an der Fotostation. Um 18 Uhr wurde in der Albanskirche Gottesdienst gefeiert. Jugendreferent Chris Trieb, Pfarrer Stefan Mack und Musiker aus dem CVJM gestalteten den Gottesdienst. Im Mittelpunkt standen die Mitarbeitenden: neue und alte. Ehrenamtlern wurde für ihren getanen Dienst in der Gemeinde gedankt. Neue Mitarbeitende wurden für ihre Aufgaben in Kirchengemeinde und CVJM gesegnet. Morena Schwitalla, die im CVJM Laichingen ein Jahr lang als FSJlerin tätig war, wurde verabschiedet. Nach dem Gottesdienst wurde noch einige Zeit weitergefeiert, bei Drinks und guten Gesprächen.