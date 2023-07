Am 15. Juli fand das diesjährige Sommer– und Grillfest der Skiabteilung im TSV Laichingen statt.

Auch in diesem Jahr kamen über 100 Mitglieder der Abteilung bei der Skihütte bei der Sprungschanze im Buch zusammen. Nicht nur die älteren Mitglieder, auch Familien mit kleinen Kindern, unsere Skilehrer und unsere jungen alpinen Rennfahrer und die aktiven Mountainbikefahrer und Betreuer freuten sich bei heißem Wetter auf einen unterhaltsamen Abend an der Skihütte. Bei Steaks und Roten Würsten vom Grill und Bier vom Fass gab es nette und angeregte Gespräche, die nur durch einige Regentropfen am frühen Abend unterbrochen wurden. Unter den Skifahrern wurde viel über den vergangenen Winter und den wenigen Schnee gesprochen, während bei den Mountainbikern die Rennsaison bereits in vollem Gange ist und sie auch in dieser Saison bereits erfolgreich an einigen Rennen teilgenommen haben.

Das Sommerfest ist für die Abteilungsmitglieder ein schöner Anlass, sich nicht nur in der Wintersaison am Wochenende an der Skihütte zu treffen, sondern auch im Sommer den Kontakt zu den anderen Abteilungsmitgliedern der Abteilung, welche beinahe 400 Mitgliedern hat, zu pflegen.