Skizunft Ehingen sucht seine Stadtmeister und Stadtmeisterin

Trotz einer kurzfristigen Verlegung des Riesenslalom-Rennens wegen zu wenig Schnee vom Unterjoch nach Riefensberg gingen am Samstag knapp 40 Läufer in allen Altersklassen an den Start, viele davon noch sehr jung. Die Teilnehmer, die von einigen Zuschauern angefeuert wurden, fanden gute Pistenbedingungen vor, sodass neben der Einzelwertung, die sich aus den ersten zwei addierten Läufen ergab, auch noch eine Teamwertung ausgetragen werden konnte. In dieser ging es darum, innerhalb der ausgelosten Teams aus jeweils 3 Personen mit der geringsten Zeitdifferenz durchs Ziel zu fahren. Hier sicherte sich das gemischte Team um Sophia Lamparter, Tim Riegler und Simon Brotbeck den Sieg.

Ansonsten dominierte vor allem Familie Offenwanger das Rennen und stellt sowohl die schnellste Läuferin als auch den schnellsten Läufer des Tages. Der mittlerweile im Europacup etablierte Skicrosser Nico Offenwanger gewinnt somit den Gesamt-Stadtmeistertitel, seine jüngere Schwester Hannah sicherte sich mit der drittschnellsten Gesamtzeit den gleichen Titel bei den Frauen. Beide gewannen damit auch den Jugendmeisterpokal. Unter den jüngeren Startern gab es im Voraus keine so klaren Favoritenrollen. Hier wurde Bigna Schmale mit Jahrgang 2018 die jüngste Schülermeisterin der Vereinsgeschichte. Laurin Herr sicherte sich mit zwei sehr schnellen Läufen zum ersten Mal den Schülermeisterpokal der Jungen. Damenmeisterin wurde Christina Denkinger, die ihre große Erfahrung geschickt zu Nutzen wusste. Den Meistertitel der Herren konnte Hannes Riegler dieses Jahr erneut verteidigen.

Die Siegerehrung fand wieder in Köhler's Krone in Dächingen statt, wo die Skifahrer von Kronenwirt Michael, der als begnadeter Rennläufer selbst auf viele Erfolge bei den Stadtmeisterschaften zurückblicken kann, herzlich empfangen wurden.