Skizunft Ehingen auf Skitourenfreizeit

Am vergangenen Wochenende fand die Skitourenfreizeit der Skizunft Ehingen e.V. in der herrlichen Bergregion des Prättigau in der Schweiz statt. Die Region, die im Norden direkt an das Montafon angrenzt, weist eine hochalpine Bergwelt, mit Bergen, wie die Sulzfluh (2818 HM), die Rotspitze (2517 HM) oder auch den auf alten Schmugglerpfaden liegenden Tilisunafurgga aus.

Insgesamt wurden von den 8 Teilnehmern und 2 Guides drei Bergegipfel erklommen und nach anstrengendem Anstieg, in teilweise noch herrlichem Pulverschnee wieder zurück ins Tal abgefahren. Direkt im Talschluss in einem Berggasthof auf 1775 HM untergebracht, konnte dann nach einem Skitourentag noch der Sonnenuntergang und das herrliche Bergpanorama genossen werden. Das schöne, größtenteils sonnige Wetter tat sein Übriges, um die großartigen Skitourentage abzurunden.