Skilanglaufkurse der Skizunft Römerstein

Hallo liebe Langläufer und Langlaufbegeisterte, der Schnee ist nun da und einige Loipen bereits präpariert. Nun können Sie die Chance ergreifen um die Technik in der klassischen Technik oder im Skating zu erlernen oder auch zu verbessern. Da im Moment noch tolle Langlaufbedingungen bei uns in Römerstein vorzufinden sind, bieten wir am kommenden Sonntag, 03.12.2023 verschiedene Skilanglaufkurse an. Wir haben folgende Kurse im Angebot:

Skating für Anfänger

Klassisch für Anfänger

Klassisch für Fortgeschrittene

Treffpunkt ist um 9:15 Uhr bei den Fuchslöchern in Römerstein auf der Lichtung zwischen Böhringen/Donnstetten und Schopfloch. Da treffen wir uns dann direkt auf der Loipe gegenüber der obersten Parkbucht. Beginn der Kurse ist um 9:30Uhr, Ende um ca. 11:30 Uhr. Interesse geweckt? Dann bis spätestens Freitagabend, 01.12.23 unter: [email protected] anmelden und auch den gewünschten Kurs mit angeben. Der Kurs kostet 45,00€ pro Person und wird vor Ort bar bezahlt.

Eine komplette Langlaufausrüstung muss mitgebracht werden. Also schnell die Langlaufausrüstung herholen und anmelden.

Sollte auf Grund der Schneelage eine Durchführung nicht möglich sein, geben wir per E-Mail Bescheid und veröffentlichen es auf unserer Homepage unter: www.skizunft-roemerstein.de. Dort finden Sie auch alle Informationen rund um die Skizunft Römerstein. Die ausgebildeten Trainerinnen freuen sich auf viele Teilnehmer bei den Langlaufkursen.