Senioren besuchen die Stadt Sigmaringen

Auf dem Jahresprogramm des Seniorenverbandes Ehingen stand am 29. August ein Besuch der Stadt Sigmaringen mit Stadtführung. Obwohl das Wetter nicht gerade zur Teilnahme einlud, hatte sich eine gut aufgelegte Gruppe am Bahnhof Ehingen getroffen, um per BW–Ticket die Reise anzutreten.

Der Stadtführer in Sigmaringen gab zunächst vor dem alten Rathaus mit Blick auf das Schloss einen geschichtlichen Überblick ab der ersten urkundlichen Erwähnung von Sigmaringen im Jahr 1077. Am neuen Rathaus vorbei zum Vier–Jahreszeiten–Brunnen und zum Leopoldplatz, vorbei an den Resten der alten Stadtmauer und dem Landeshaus der Stände, dem runden Turm des Heimatmuseums bis zur Stadtkirche am Schloss führte der Rundweg, der mit erläuternden Ausführungen und netten Anekdoten des Stadtführers gewürzt war. In der sehr schönen Barockkirche St. Johann schilderte der Stadtführer das Leben und Wirken des in Sigmaringen geborenen Kapuzinermönchs Fidelis, der 1746 heilig gesprochen wurde. Seitdem ist der Heilige Fidelis Landes– und Stadtpatron von Sigmaringen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und dem Genuss der berühmten Hohenzollerntorte wurde gut gelaunt, wieder per Bahn, der Heimweg angetreten.