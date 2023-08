Selbst den Golfschläger schwingen

Den Golfsport für die breite Bevölkerung erlebbar zu machen und sich als Verein zum Anfassen zu präsentieren, hatten sich Joachim Koch, Präsident des Golfclubs Donau–Riss, und seine Mannschaft für den Tag der offenen Tür vorgenommen. Bei hochsommerlichen Temperaturen ließen sich an jenem Sonntag fast 300 Besucher von den Clubmitgliedern erklären, was unter Putten, Pitchen, Chippen oder Abschlagen so zu verstehen ist. Dabei kam auch das eigene Ausprobieren auf dem Übungsgelände und dem 18–Loch–Platz nicht zu kurz.

Spannung brachte der Puttingwettbewerb: Wer es auf der Bahn mit dem ersten Ball geschafft hat, auf fünf Meter einzulochen, gewann ein Jahresabonnement für den öffentlichen Kurzplatz. Solche drei Jahresabonnements wurden auch im Rahmen eines Gewinnspiels verlost.

Auf reges Interesse stießen die Golfcartrundfahrten über den Golfplatz. Manch ein Besucher staunte da, wie weitläufig die Golfbahnen sind. „Die Besucher zeigten echtes Interesse und ich glaube, wir konnten die Begeisterung für unseren Sport auch rüberbringen“, zeigte sich Joachim Koch rundum zufrieden mit dem Event. Insgesamt 60 Mitglieder waren dazu im Einsatz, darunter auch die Jugendmannschaft, die sich um die jugendlichen Besucher kümmerte. Und wem es bei der Hitze mit dem Spielen zu viel wurde, der konnte im Schatten unter Schirmen bei Essen und Trinken das muntere Treiben auch einfach nur beobachten.

Der Golfclub Donau–Riss bietet Ende September/Anfang Oktober nochmals einen Platzreifekurs an. Nähere Informationen dazu finden Interessierte auf der Homepage (www.golfclub–donau–riss.de) des Vereins.