Seißen

Jubiläumskonzert „1924 - 2024 - 100 Jahre Musikverein Seißen“

Seißen / Lesedauer: 1 min

Mit einem großen Jubiläumskonzert am Samstag, 16. März, eröffnet der Musikverein Seißen sein Festjahr in musikalischer Hinsicht: Das Blasorchester präsentiert unter der Leitung von Thilo Sedlaczek ein Programm, in dem sich alles um die Zahl „24“ dreht - von klassischen Titeln bis zum BigBand-Sound ist für jeden Geschmack etwas dabei.