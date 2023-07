Sehr gute Leistungen der Turnerinnen

Am 16. Juli fand in Neckartenzlingen die Landesliga–Relegation des Schwäbischen Turnerbundes statt, an der acht Mannschaften teilnahmen. Nach einer durchwachsenen Saison mit vielen Höhen und Tiefen gelang es der Mannschaft des TSV Laichingen I, ihren besten Wettkampf der Saison abzuliefern. Als Anerkennung für ihre Leistung belegten sie am Ende des Tages den vierten Platz. Leider reichte diese Platzierung nicht aus, um den Klassenerhalt in der Landesliga zu sichern, daher wird das Team des TSV Laichingen I in der nächsten Saison in der Bezirksliga antreten.

Die Mannschaft des TSV Laichingen I bestand in dieser Saison aus den Turnerinnen Naomi Pöhler, Leonie Hinz, Theresa Katz, Nene Schweizer, Theresa Schmutz, Luisa Göser, Kira Rübsteck und Carina Hetzler. Das Trainerteam, bestehend aus Katrin Tjarks, Stefanie Claß, Maike Drechsler und Rebecca Striebel, begleitete die Mannschaft während der gesamten Saison.

Ein besonderer Dank gilt auch der Ligamannschaft der Jungs des TSV Laichingen, die bei fast allen Wettkämpfen anwesend war und tatkräftige Unterstützung geleistet hat.