Sechs Tischtennis Partien mit wechselnden Ergebnissen

Für eine Überraschung sorgte in der Kreisliga A die zweite Herren Mannschaft. Beim 9:7 Heimsieg wurde dem Tabellenführer SG Nellingen I die erste Saison Niederlage zugeführt. Somit wurde das erste Herren Team ohne zu Spielen jetzt mit 18:2 Punkten punktgleich mit der SG Nellingen Tabellenführer. Die Trumpfkarten bei Laichingen waren die Doppel (3 Siege) sowie das dritte Paarkreuz, wo Uli Rößler und Dennis Stucke je zweimal siegten. Schmauder/Rößler und Karakurum/Söll gegen Lorenz/Borst und Scheible/Joos siegten, während Schmid/Stucke gegen Lanthaler/Kohn verloren. Thorsten Schmauder und Mehmet Karakurum siegten und verloren je einmal, Günter Schmid und Heinz Dieter Söll erwischten nicht ihren besten Tag und verloren je zweimal. Den neunten Siegpunkt für das TSV Team holte das Schlussdoppel Schmauder/Rößler mit einem glatten 3:0 Satzsieg gegen Scheible/Joos. Beim Tabellenführer der Kreisklasse, dem TSV Schelklingen, kam die dritte Mannschaft zu einem 7:7 Remis. Beide Eingansdoppel wurden durch Ruopp/Körner gegen Schreier/Mattis und Lehner/Beckmann gegen Huber/Baur gewonnen zur 2:0 Führung. Karlheinz Lehner spielte 2:1, Gerhard Ruopp, Nils Beckmann und Joachim Körner spielten 1:2. In den Sätzen und Bällen ging Laichingen als Sieger der Partie hervor. Zwei Partien gab es für das erste Jungen U 19 Team. Beim SSV Ulm IV gab es eine 1:9 Abfuhr. Fabio Kissanek holte den Ehrenpunkt. Beim SC Vöhringen III gab es eine knappe 4:6 Niederlage, allerdings ist man leider mit nur drei Spielern angetreten. Dennis Neuburger holte zwei Einzel und mit Philipp Frank das Doppel, Simon Wahl holte den vierten Punkt. Ein spannendes Lokalderby gab es in der Mädchen U 19 Bezirksliga zwischen den Spielgemeinschaften Merklingen/Nellingen und Laichingen/Seißen. Am Ende trennten sie sich 5:5 Unentschieden. Im Doppel siegten Ise/Pratz gegen Ertle/Seybold mit 3:2 Sätzen. Nele Ise war mit drei 3:0 Siegen beste Spielerin des Tages. Rebecca Klaus spielte 1:2 und Alina Pratz verlor dreimal. Denkbar knapp mit einer 3:4 Niederlage ist das erste Herren Pokalteam bei Dietenheim/Au ausgeschieden. Thorsten Schmauder, Jonas Zeifang und Reiner Nübling siegten und verloren je einmal in den Einzeln, das Doppel ging leider mit 2:3 Sätzen verloren.

