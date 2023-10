Sechs Podestplätze für die Munderkinger Turner und Turnerinnen

Am vergangenen Sonntag traten 37 Turner und Turnerinnen des VfL Munderkingen beim K-Stufen Wettkampf in Laichingen an. Dabei waren 13 Vereine aus dem Turngau Ulm vertreten. Dieser Wettkampf war der erste von zwei Wettkämpfen des vereinfachten Kür-Programms (K-Stufen), bei dem sich die Turner und Turnerinnen die Übungen selbst zusammenstellen. Die Rückrunde findet am 25. November in Munderkingen statt.

Die VfL Turnerinnen konnten sich insgesamt fünf Podestplätze in unterschiedlichen Altersklassen sichern. Jeweils den dritten Platz belegte Nelli Reimer (8 Jahre), Lorena Miele (9 Jahre) und Tamara Winghart (10 Jahre). Ganz oben auf dem Treppchen standen Felia Alexandrou (11 Jahre) und Emma Gall (13 Jahre). Ebenfalls den Sieg erturnte sich Liam Obre bei den 13-jährigen Turnern. In vier Wochen findet die Rückrunde in der Munderkinger Turnhalle statt.