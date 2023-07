Schwörwochenende, Schützenfinale und Musikfest: Das bringt das Wochenende

In Ulm steht mit dem Schwörwochenende die Stadt in den kommenden Tagen Kopf, Biberach macht sich dagegen bereit fürs Schützenfinale. Aber auch abseits der beiden Städte sind Veranstaltungen geplant. Die Übersicht wirft einen Blick voraus auf die anstehenden Highlights.

Schützenfinale mit Feuerwerk und viel Tanz

Mit einem weinenden Auge wird so mancher Biberacher auf das kommende Wochenende blicken - denn mit dem Schützenfest geht am Sonntag, 23. Juli, für den ein oder anderen die schönste Zeit des Jahres zu Ende. Geboten ist bis dahin allerdings nochmal einiges: So steigt beispielsweise am Freitag, 21. Juli, ab 22.45 Uhr das große Feuerwerk auf dem Gigelberg.

Das Schützenfest ruft am Wochenende zum Finale. Am Sonntag findet nochmals ein Historischer Festumzug statt. (Foto: Gerd Mägerle )

Und auch getanzt wird zum Finale nochmal: Am Freitag und am Samstag können sich Besucher ab 20 Uhr auf den Tanz durch die Jahrhunderte freuen. Bäuerinnen und Bauern, Edelleute, höfische Gesellschaft, bürgerliche Damen und Herren, Charleston–Tänzerinnen und -Tänzer, Boogie–Woogie–Tänzer, Rock'n'Roll–Tänzer und Breakdancer tanzen auf dem historischen Biberacher Marktplatz durch die Zeit.

Ebenfalls lohnt sich am Samstag, 22. Juli, ein Besuch beim Kleinen Schützenjahrmarkt in der Gigelberghalle. Nach dem Ökumenischen Dank-Gottesdienst mit Zunfttänzen auf dem Marktplatz am Sonntag, 23. Juli, macht dann ab 11 Uhr der Historische Festzug der Bauernschützen den krönenden Abschluss der Biberacher Festwoche. Besucher des Historischen Umzugs können sich auf eine Zeitreise durch die Biberacher Stadtgeschichte freuen.

Rockkonzert und Familientag in Unlingen

Für gleich zwei Events sorgt am Wochenende der SV Unlingen. Auf dem Sportgelände des Vereins treten am Freitag, 21. Juli, die regionalen Bands "rockin´ Hard" und "The Outbreakers" auf und bieten ein Programm aus vielen Jahrzehnten Pop- und Rock-Geschichte. Einlass ist um 20 Uhr, Konzertbeginn eine Stunde darauf. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

Am Sonntag lädt der Sportverein dann zum Familientag. Nach dem Gottesdienst um 9.30 Uhr folgen Frühschoppen, Mittagstisch sowie mehrere Freundschaftsspiele. Für die jungen Gäste sind am Nachmittag Programmpunkte wie verschiedene Vorführungen und Kinderschminken geplant.

Schwörwochenende in Ulm

Ulm steht in den kommenden Tagen ganz im Zeichen des Schwörwochenendes, dem wichtigsten Fest der Ulmer. Bereits am Samstag, 22. Juli, beginnt nach Einbruch der Dunkelheit, gegen 22 Uhr, die Lichterserenade auf der Donau. Die traditionellen Schwörkonzerte finden in diesem Jahr am Samstag in der Pauluskirche sowie am Sonntag auf dem Münsterplatz statt. Während der Samstag von klassischer Musik geprägt ist, treten am Tag darauf die Fantastischen Vier auf.

In Ulm steht das Wochenende ganz im Zeichen des Schwörmontags. Auch am Samstag und Sonntag sind Veranstaltungen geplant. (Foto: Alexander Kaya )

Zudem steht in diesem Jahr der Bindertanz bevor. Historische Kostüme, traditionelle Musik und eindrucksvolle Tänze können am Samstag in den Teilorten, sowie am Sonntag in der Innenstadt Ulms bestaunt werden. Und auch am Schwörmontag findet der Tanz nochmals statt.

Den Verfassungstag eröffnet die traditionelle Schwörrede um 11 Uhr auf dem Weinhof, feierlich beendet vom Erklingen der Schwörglocken am Münster. Weiterer Höhepunkt ist das Nabada. Außerdem steigt eine Vielzahl von Partys, wie beispielsweise vor dem Wilden Mann im Fischerviertel oder auf dem Münsterplatz.

Ehingen bekommt Besuch aus Ehingen

Auch in Ehingen wird am Wochenende gefeiert: Der Musikverein "Lyra" richtet vom Samstag, 22. Juli, bis zum Montag, 24. Juli, das "Stadt.Musik.Fest" aus. Neben kulinarischen Genüssen in den Hütten, sind auf dem Rummelplatz Autoskooter, ein Kinderkarussell und weitere Attraktionen geboten. Nach dem Spielmannszug mit anschließendem Fassanstich, treten am Samstag ab 20 Uhr auf dem Ehinger Festplatz die Ehgnerländer auf.

Der Musikverein "Lyra" freut sich in Ehingen am Wochenende auf das "Stadt.Musik.Fest" (Foto: Felix Sander )

Weitere Highlights des Fests sind der Frühschoppen am Sonntag ab 11 Uhr, in dessen Rahmen die Ehinger Musikanten aus Ehingen im Landkreis Augsburg - der namensgleichen Stadt - auftreten. Am Abend lädt der Musikverein dann mit "Time Square" auf den "Dance Floor". Der Montag steht dann mit verschiedenen Jugendorchestern ganz im Zeichen des Kinderfests.