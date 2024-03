Schwäbischer Albverein Ortsgruppe Laichingen

Am Samstag 16. März 2024 veranstaltete der Schwäbische Albverein Ortsgruppe Laichingen, unter dem Motto „Moischt magscht Moscht“ seine 28. Mostprobe im Vereinsheim. Zur Mostverkostung waren alle Sorten wie reiner Apfel, Apfel mit Birne, Apfel mit Quitte oder Kirschzusatz zugelassen. Schon bei der Mostannahme zeichnete sich ab, dass dieser Abend mit vielen Geschmacksrichtungen zu tun haben wird. Insgesamt wurden 16 Sorten abgegeben. Es waren 21 Bewerter gekommen, die mit ihren Sinnen Geschmack, Geruch und Harmonie, also das Zusammenspiel von Geschmack und Geruch, sowie Farbe benoteten. Für das leibliche Wohl gab es zwischendurch Zwiebelkuchen, Rahmkuchen, Gemüsekuchen und Vesper. Den besten Most und somit Platz eins belegte Wolfgang Huober mit 198,5 Punkten, gefolgt von Oliver Schneider mit 186,5 Punkten auf Platz zwei, der dritte Platz ging an Ulrich Oesterle mit 184,5 Punkten.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.