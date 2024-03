Großzügige Spenden von der Sparkasse Ulm und dem Schwäbischen Mundart Verein ermöglichen Schwäbisch in der Schule mit Jo Brösele. Zum 2. Mal kamen am Dienstag, 12.03. 24 die Klassen 2a und 2b der GS im Alten Konvikt in den Genuss eines kompletten Vormittags, an dem wir uns ausgiebig mit unserem schwäbischen Dialekt beschäftigt haben.

Schon im Januar konnten wir unter Anleitung von Jo Brösele in die Schwäbische Mundart eintauchen. Am besten gelang das mit dem allseits bekannten „Auf de Schwäbsche Eisebahne“, bei dem alle 60 Kinder aktiv sein konnten. Nicht fehlen durften natürlich, die ach so mutigen 7 Schwaben, die schwäbisch in Szene gesetzt wurden. Bei jeder Gelegenheit wurde „schwäbisch gschwätzt“, die Kinder erfuhren auf amüsante Weise vieles über die schwäbische Kulturgeschichte und schließlich mussten schwäbische Wörter, wir hatten ja echt viel gelernt, nur durch Gesten erraten werden. Epfelbutza, Glotzbebbel, Wäschlomba, Däbberla und viele mehr, garantierten gute Laune und viel Gelächter.

Weil uns die Sparkasse Ulm schon fürs erste Projekt mit einer wirklich großzügigen Spende unterstützte und dadurch das Event erst für die Kinder möglich machte, waren wir jetzt sogar noch in der Lage Jo Brösele für einen zweiten Vormittag einzuladen, den zur Hälfte der Schwäbische Mundart Verein unterstützte. Die Klassen 2a, 2b und die Lehrerinnen sagen ganz herzlich Danke!

Am Dienstag wurden aus den Kindern nun Schauspieler und Schauspielerinnen, Sänger und Sängerinnen, in Zivil oder im Kostüm. Den ganzen Vormittag über wurden Szenen gestellt, geübt und ganz wichtig- gefilmt. Die schwäbischen Wörter und Sätze wurden erklärt, vorgesprochen, nachgesprochen, geradebrecht, nochmal gesprochen, wiederholt und von Mal zu Mal immer besser. Selbst nicht schwäbisch sprechende Kinder und Kinder, die mit der hochdeutschen Sprache ihre Probleme haben, wurden vor der Kamera immer mutiger und es gelang ihnen schließlich die schwäbische Mundart mit einer gewissen Situationskomik zu sprechen.

Alle zusammen hatten wir einen wuseligen, witzigen, aktiven, humorvollen, temperamentvollen, total schwäbischen Vormittag mit einem gut gelaunten, geduldigen und immer lustigen Jo Brösele. „Schwob sei isch schea, s’isch immer so gwäa.“