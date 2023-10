Schulkulturtag an der Franz-von-Sales-Schule Obermarchtal

Kürzlich an einem Freitag fand an der Franz-von-Sales-Schule in Obermarchtal der Herbstschulkulturtag statt, der seit vielen Jahren auf großes Interesse stößt. So folgten in diesem Jahr rund 750 Schülerinnen und Schüler, wie auch Eltern, Ehemalige und Interessierte der Einladung in die historische Klosteranlage. Der Projektchor der Mädchenrealschule eröffnete den Herbstschulkulturtag im Spiegelsaal. Dabei präsentierten die Sängerinnen Filmmusik von „Mamma Mia“ über „Mädchen auf dem Pferd“ bis hin zu „Flashlight“. Darauf folgte ein Auftritt durch die Projektteilnehmenden der „Kampfkünste auf der ganzen Welt“, die verschiedene Kampfmanöver zur Schau stellten. Die Besuchenden erwartete im Anschluss ein unterhaltsames und niveauvolles Programm aus Darbietungen und Mitmachaktionen, bei denen eigene Freundschaftsarmbänder geknüpft oder Glückssäulen hergestellt werden konnten. Die Ergebnisse der vorangegangenen Projekttage wurden außerdem in verschiedenen Ausstellungen präsentiert. Neben selbst gedrehten Filmen wurden dabei eigens geschreinerte Sonnenliegen, Töpferwaren und vieles mehr ausgestellt. Sogar die Feuerwehr, das THW und das deutsche rote Kreuz konnten im Schulhof auf Grundlage eines Sozialprojektes besichtigt werden.

Der Herbstschulkulturtag sorgte für Freude und Begeisterung bei allen Besuchenden, die durch den Elternbeirat mit Kaffee und Kuchen, sowie herzhaften Speisen und kühlen Getränken bestens versorgt wurden.