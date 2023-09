Schulanfang an der Grundschule Heroldstatt

Am Donnerstag, dem 14. September, war es endlich so weit: Die Grundschule Heroldstatt begrüßte ihre 40 neuen Erstklässler. In der Berghalle hatten sich zahlreiche Gäste eingefunden. Die Zweitklässler mit ihrer Klassenlehrerin Birgit Schneck eröffneten die Einschulungsfeier mit dem schwungvollen Lied „Willkommen hier bei uns im Haus“. Die kommissarische Schulleiterin Larissa Schmidt begrüßte zu Beginn die gespannten Erstklässler und ihre Familien. Anhand des Gedichts „Wenn ein Löwe in die Schule geht“ zeigte sie, dass jedes Tier etwas anderes lernen muss. Beim Lernen in der Schule seien die Schüler nicht alleine, denn Mitschüler, Lehrer und Eltern stünden ihnen als Helfer zur Seite.

Mit ihrem Gedicht „Heute geht die Schule los“ zeigten die Zweitklässler den Schulanfängern, was sie in Zukunft alles lernen werden. Bürgermeister Michael Weber erläuterte in seiner Rede, dass die Schule nicht nur „ernst“ ist, sondern das Lernen vor allem gemeinsam mit anderen viel mehr Spaß macht. Auch Pfarrer Mack war bei der Einschulungsfeier dabei und erzählte die Geschichte von Zachäus, der von Jesus besucht wird. Pfarrer Enderle segnete zum Abschluss alle Erstklässler und ihre Eltern. Nach dem Mitmachlied „In dem Walde“ gingen die neuen Erstklässler mit ihren Klassenlehrerinnen Larissa Schmidt und Vanessa Gloß zur Schule und erlebten dort ihre erste Unterrichtsstunde. Währenddessen hatten die Gäste die Möglichkeit sich an einem Buffet, das die 4. Klassen organisiert hatten, zu stärken.