Schülerferienprogramm der TSV TT Abteilung

Am letzten Ferientag veranstaltete die TT Abteilung im TSV Laichingen ebenfalls einen Beitrag für die Schüfe der Stadt Laichingen. Am Freitag Mittag begrüßte Jugendleiter/Trainer Thorsten Schmauder 18 Kinder, zwölf Jungen und sechs Mädchen, in der Jahnhalle, wo schon zehn Platten bereitstanden.

Im ersten Teil des Programms gab es einen Team Wettkampf mit fünf Teams. Es wurden fünf Stationen aufgebaut, wo dann die Jugendlichen Geschicklichkeitsspiele bzw. Übungen mit Schläger und Tischtennisbällen durchlaufen mussten.

Im zweiten Teil wurde dann im Tischtennis Kaiserspiel ein Einzelsieger ermittelt. Die Kinder hatten Spaß und waren voller Tatendrang und so manches Talent war dabei. Thorsten Schmauder und seine Helfer Katrin, Charly sowie die Jugendspieler Dennis Neuburger, Simon Wahl, Philipp Frank und Fabio Kissanek waren mit dem Verlauf und der Teilnehmerzahl vom Schülerferienprogramm zufrieden. In den nächsten Tagen startet dann auch die neue Tischtennis-Saison 2023/2024 des Bezirks Ulm.

Für die TSV Abteilung gehen insgesamt sechs Teams in verschiedenen Spielklassen an den Start. Trainiert wird Montags und Donnerstags zu den bekannten Zeiten in der Jahnhalle.