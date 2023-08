Schülerferienprogramm beim Tennisclub Westerheim

Pünktlich um 9 Uhr ging es auf der Tennisanlage des TCW los mit einem kurzen Warm–up. Zügig wurde dann mit dem Tenniszirkel begonnen, um den 25 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen so viel wie möglich vom Tennissport beizubringen. Vorhand, Rückhand, Aufschlag und Volleys standen auf dem Programm. Der Regen machte den Organisatoren allerdings Sorgen. Nach drei kurzen Regenunterbrechungen musste letztlich früher als geplant das Training beendet werden. Nasse Tennisbälle und Tennisplätze mit großen Pfützen machten das Spielen unmöglich. Trotzdem kam an diesem Vormittag der Spaß nicht zu kurz. Toll, dass so viele Kinder und Jugendliche an diesem Schnuppervormittag teilnahmen. Vielen Dank an Ines Habank und ihre Helfer Lea Meffle, Nele Kneer, Paul Schwenkedel, Anni Schwenkedel und Jana Margull.

