Die Jugendabteilung des FC Schmiechtal lädt am Sonntag, 5. November, zur Metzelsuppe in die Turnhalle Schmiechen ein. Von 11 Uhr an gibt es Schlachtplatte sowie Blut und Leberwürste und dazu Sauerkraut und Brot. Besonders für Kinder hat die Jugendabteilung aber auchauch Schnitzel mit Pommes im Angebot. Außerdem findet eine große Tombola mit tollen Preisen statt, heißt es in der Pressemitteilung. Das Mittagessen wird bis 15 Uhr serviert. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen.