Feuerwehrhauptversammlung zieht positive Bilanz

Eine besondere Ehrung und der vorzeitige Führungswechsel aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen stellten sich in der Feuerwehrhauptversammlung in Schmiechen ein. Neuer Chef der Abteilung wird Marcel Kohn mit nunmehr zwei Stellvertretern, Florian Schleicher und Andreas Bastian. Somit kommt eine Führungsspitze mit Mitgliedern allesamt unter 40 Jahren alt zum Zuge. Das Trio beerbt nach zwei Jahren Amtszeit Kommandant Klaus Heimberger und Vize Christoph Dress. Die Abteilung ist nun 45 Mann stark, „was nicht mit links zu machen ist“, betonte Gesamtkommandant Tobias Gaupp, der doppeldeutig um einen Ruck beim geplanten Gerätehausneubau bat.

Bürgermeister Ulrich Ruckh setzte am Vorabend seiner Wiederwahl den Baubeginn für 2024 in Aussicht. Die Grundstücksfrage müsste heuer geklärt werden, „aber Hindernisse müssen ausgeräumt werden, gemeinsam“, fügte er hinzu, sparte aber Konkretes aus. Dem Vernehmen nach scheint es um einen Neubau innerorts zu gehen. Die über Jahre debattierte Lösung auf einer Fläche zwischen dem Stadtteil und der Kernstadt ist derzeit wohl vom Tisch. Ruckh schilderte, die Schmiechener Feuerwehr habe Bedarf an einem Gerätehaus, wie gehabt, mit zwei Garagen. Sie besitzt einen Mannschaftstransportwagen, aber auch ein Löschfahrzeug LF8, Baujahr 1994. Müsse dieses durch ein Neufahrzeug ersetzt werden, sagte Klaus Heimberger zur SZ, seien die Tore zu niedrig. Die Mannschaftsstärke spricht auch für mehr Platzbedarf. Übungen mit Aufgaben für alle, seien schwer zu bewerkstelligen. Das Substantiv Herausforderung bemühte Klaus Heimberger an dem Abend mehrfach. 34 Übungen fanden statt. 27 Einsätze waren zu bewältigen, davon elf Brandmeldealarme und 18 Hilfeleistungen, was zu 581 Einsatzstunden führte.

Einige Atemschutzträger halfen bei der Brandbekämpfung in der Allmendinger Firma Burgmaier. Im Einsatz waren sie beim Busunfall am türkischen Restaurant in Schelklingen, der Rettung einer abgestürzten Person auf einer Baustelle am Sommerberg und mehreren weiteren Verkehrsunfällen. Auswirkungen bis ins Gerätehaus hatte ein Feuer mit Stromausfall am Schelklinger Umspannwerk. Inzwischen sind im Gerätehaus Notleuchten installiert. Zu beseitigen gab es im Berichtszeitraum gleich vier umgefallene Bäume, einen davon in der Fabrikstraße. Eine Waldübung gehörte dazu, wodurch die Feuerwehr und die Teilnehmer der Hauptversammlung vom Lotsenpunkt in Schmiechen erfuhren. Der Lotsenpunkt am Rathaus dient als Treffpunkt, damit Waldarbeiter die Retter zu Verunfallten führen können. Eine Übung fand auf dem Sommerhof zusätzlich mit Landwirten und ihren Güllefässern statt. Ermittelt wurden die Kapazitäten und Füllzeiten mit eigenen Pumpen der Landwirte und dem Geräte der Feuerwehr. Acht Minuten pro Fass sind zu kalkulieren, berichtete Klaus Heimberger. Zu den vergnüglichen Feuerwehrterminen gehörten das Maibaumstellen, ein Sommerfest, die Hochzeit eines Wehrmannes und der Ausflug ins Ulmer Iveco-Museum mit Besichtigung der Bundesfestung.

In seinem vorerst letzten Schriftführerbericht rekapitulierte Florian Schleicher die Einsätze und geselligen Termine. Über Mehrausgaben in Höhe von 500 Euro musste Marcel Kohn informieren. Beide Ämter werden im Ausschuss neu besetzt, Kandidaten stünden bereit, hieß es. Dieses Jahresminus resultiert aus dem Sommerfest und der Anschaffung der „Konzertmeister-App“ zur Organisation von Aufgaben via Smartphone.

Klaus Heimberger übergibt eine Wehr mit gutem Ausbildungsstand. Bald gibt es 30 Atemschutzträger. 44 haben das bronzene, 31 das silberne und 14 das goldene Leistungsabzeichen. Er dankte für die Zusammenarbeit und das Verständnis der Partnerinnen der Wehrmänner, „die oft auf sie verzichten müssen“.

Die Abteilung verjüngt sich weiterhin: Sieben junge Schmiechener wurden zu Feuerwehrmann befördert: Max Hascher, Jonas Kneer, Jannik Neubert, Samuel Saur, Lars Seiffert, Marco Unsöld und Timo Unsöld. Die Beförderung zum Löschmeister wurde in Abwesenheit an David Kohn ausgesprochen. Ehrungen für fast unglaubliche 50 Jahre in der Feuerwehr gingen an Franz Hetterich. Bürgermeister Ulrich Ruckh nannte ihn „Vorbild“. Franz Hetterich fungierte in seinem langen Wehrmannleben als Kommandant und ist jetzt Leiter der Altersabteilung mit derzeit acht Mitgliedern, die die Aktiven unterstützen und mit der Altersabteilung Schelklingen Aktivitäten unternehmen.