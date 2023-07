Schelklinger 60er besuchen Regensburg

Schelklinger 60er waren am 24. und 25. Juni in Regensburg. Die Anreise führte die Jahrgänger durch das schöne Altmühltal nach Berching–Pollanten auf die Kutscher Alm zum Weißwurstessen. Anschließend ging es weiter zur historischen Treidelfahrt auf dem Ludwig–Donau–Main–Kanal. Nach einer Kaffeepause fuhren wir weiter nach Regensbug zu unserem Hotel. Bei Musik und guter Laune ließen wir den Tag ausklingen. Nach dem Frühstück lernten wir bei einer Stadtführung mit Schauspieleinlagen die wunderschöne Altstadt von Regensburg kennen. Voller Eindrücke traten wir am Mittag unsere Heimreise an.

