Weihnachtsoratorium von Heinrich Müller erklingt

Der Liederkranz Schelklingen lädt zur Aufführung des Weihnachtsoratorium op. 5, für Chor, Orchester und Solisten, von Heinrich Müller ein. Das Konzert findet am Samstag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der katholischen Herz-Jesu-Kirche in Schelklingen statt. Die Abendkasse öffnet um 16 Uhr, der Eintrittspreis beträgt zehn Euro.

Das Oratorium ist in sechs Teile aufgeteilt. 1. Sehnsucht nach dem Erlöser, 2. Ave-Maria, 3. Die Geburt, 4.Die Hirten in der Krippe, 5. Die heiligen drei Könige 6. Weihnachtsjubel.

Begleiten wird den Liederkranz laut Vorschau das Instrumentalensemble des Humboldt Gymnasiums Ulm. An der Orgel spielt Franz Wetzler, ergänzt um Henning Jensen (Tenor) und Lilly Junemann (Sopran). Die Leitung hat Albrecht Krokenberger inne.

Komponist Heinrich Fidelis Müller wurde 1837 in Fulda geboren. In seiner katholisch geprägten Schulzeit erwarb er seine musikalischen Grundlagen. Er empfing nach seinem theologischen Studium 1873 die Priesterweihe. Nach Kaplansjahren und verschiedenen Pfarreien wurde er als Pfarrer in die St.-Elisabeth-Gemeinde nach Kassel berufen.

Müller hatte laut Mitteilung das Bedürfnis, lebendige Werke mit handlungsreichem Inhalt zu komponieren. In ihm reifte der Plan, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen und ein Weihnachtsspiel mit geistlichen Liedern zu komponieren. So entstand das Weihnachtsoratorium opus 5. Das Werk fand bei kirchlichen und weltlichen Chören großen Anklang. Es war in Vergessenheit geraten und wurde erst 1985 vom Fuldaer Kirchenchor erneut aufgeführt.