Wanderschäfer Max Frankenhauser sucht Mitstreiter

Einstimmig hat der Schelklinger Gemeinderat die Weichen für die Errichtung des interkommunalen Schafstalls gestellt. Von den Kosten in Höhe von 1.173.000 Euro hat die Stadt Schelklingen 155.000 Euro zu tragen. Vorbehaltlich der noch ausstehenden Entscheidung der Gemeinde Allmendingen sollte die Gebäudefrage damit geklärt sein. Offen ist, wer im kommenden Jahr gemeinsam mit Wanderschäfer Max Frankenhauser für die Arbeit verantwortlich zeichnet.

Wenngleich der Standort des künftigen interkommunalen Schafstalls auf der Gemarkung Ehingen nordwestlich des Ziegelhofs liegt, mithin die Stadt Ehingen federführend in die Errichtung involviert ist, trägt die Stadt Schelklingen mit 63 Hektar Fläche immerhin einen rechnerischen Anteil von 44 Prozent an der Beweidung von 146 Hektar Wacholderweide. Obwohl die Kommunen eng mit der Biosphärengebietsverwaltung kooperieren, etwa im Hinblick auf den Erhalt von Zuschüssen, ging auf die öffentliche Ausschreibung vor einem Jahr kein Angebot ein.

Besser gelaufen ist die mit dem Regierungspräsidium danach vereinbarte Angebotseinholung bei drei Stallbauunternehmern, wobei aber selbst das günstigste Angebot die dem Förderantrag zugrundeliegende Kostenberechnung um rund 270.000 Euro überschreitet. Für die artgerechte Haltung und medizinische Versorgung ist der Schafstall unumgänglich. Um Wanderschäfer Max Frankenhauser zu signalisieren, dass seine Arbeit auf den Gemarkungen Ehingen, Allmendingen und Schelklingen weitergehen kann, stimmte der Schelklinger Gemeinderat dem auf die Stadt Schelklingen entfallenden Kostenanteil von 155.000 Euro zu. Die Förderquote liegt bei 70 Prozent. Mit dem Regierungspräsidium will die Stadt Ehingen noch abklären, ob die Quote trotz der Kostenerhöhung erhalten bleibt.

Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh hatte wenig Mühe im Rat, als er bat: „Lasst uns einen Haken dranmachen, damit wir unseren Anteil in den Haushalt einstellen können. Wenn alle drei Kommunen zugestimmt haben, liegt der Ball beim Land.“ Jürgen Haas, Vorsitzender der SPD-Fraktion, sagte: „Wir sind Stammsitz der Wanderschäferei, von der wir alle profitieren. Es macht Sinn, in dieses Projekt zu investieren.. Ähnlich sah dies Ratskollege Gerhard Gaus (CDU), der darauf verwies, dass im kommenden Jahr Wanderschäfer Frankenhauser voraussichtlich allein tätig sein werde. Einigkeit herrschte darüber, dass das Freihalten der Wacholderweiden durch den Bauhof oder einen externen Unternehmer wesentlich teurer wäre als der Einsatz von Schaden oder Ziegen.

Sobald der neue Stall fertig ist, können 300 Mutterschafe, 450 Lämmer sowie einige Ziegen sich in artgerechter Umgebung von der Biotoppflege erholen. Nach dem Ausscheiden seines Kollegen Sven de Vries benötigt Max Frankenhauser im nächsten Jahr eine Schäferin oder einen Schäfer für sein Unternehmen „Paula & Konsorten“. Die Räte in Schelklingen und Ehingen stimmten bereits jeweils einstimmig zu, die Gemeinde Allmendingen will noch im Oktober entscheiden.

Der Schelklinger Rat stimmte auch der Festlegung der Bauplätze für die erste Verkaufsrunde im Baugebiet „Oberes Berntal“ zu. Nach dem einstimmigen Beschluss soll das Verfahren am 30. Juni 2024 enden. Der Entscheidung des Gremiums lag ein Lageplan zugrunde, auf dem zehn Grundstücke im östlichen Bereich des Baugebiets markiert sind. So sollen Zu- und Abfahrt zu den Baugrundstücken gewährleistet sein. Das Baugebiet umfasst 28 Bauplätze. Mit dem Anbieten von zunächst zehn Plätzen will die Stadt das Interesse in einer Phase gestiegener Zinsen und hoher Baupreise erkunden. Bei großem Interesse könnte nach Abschluss der ersten Verkaufsrunde unmittelbar die zweite folgen.

Die Grundstücksgrößen in der ersten Verkaufsrunde betragen laut Plan zwischen 375 und 611 Quadratmeter. Für die nächste Runde stehen Grundstücksgrößen zwischen 357 und 589 Quadratmeter zur Verfügung. Auf Frage von Gemeinderat Gerald Molz (Freie Wähler) teilte Kämmerin Birgit Meier mit, dass immer wieder jemand anrufe oder sich in die Interessentenliste bei Baupilot eintrage. Am Ende werde der vom Rat noch zu beschließende Bauplatzpreis den Ausschlag für die Grundstücksverkäufe geben. Dem Vorschlag von Paul Glökler (CDU) nach einem Ende der ersten Runde zum 30. April widersprach Jürgen Haas (SPD). „Die Zeit bis dahin ist etwas zu kurz, der 30. Juni wäre geeignet“, so Haas. Bürgermeister Ruckh schloss sich dem bei seinem Beschlussvorschlag an.

Kämmerin Meier vermeldete in ihrem Finanzzwischenbericht, dass die Finanzlage der Stadt aktuell deutlich besser sei als im am 29. März beschlossenen Haushaltsplan eingestellt. Auf den Haushaltserlass des Landratsamts vom Mai ging Meier auch ein. Dieser hatte eine Genehmigung des Haushalts beinhaltet mit der Maßgabe einer spürbaren Kürzung der Kreditermächtigung auf eine Million Euro.

Der Ergebnishaushalt endet planerisch mit einem Minus von 1.867.893 Euro. Das zeige, dass die Stadt von der „Substanz“ lebe. Zudem gehe der investive Bereich des Finanzhaushalts von einem Finanzierungsmittelbedarf von 3.324.500 Euro aus. Allerdings sei zum 19. September ein anderes Bild zu vermelden, da der Ergebnishaushalt ein positives Ergebnis von 2.504.386 Euro aufweise. Dies habe hauptsächlich mit den guten Erträgen aus der Gewerbesteuer zu tun, die mit 3,7 Millionen Euro deutlich über dem Planansatz von 1,8 Millionen Euro liegen. Zum Jahresende seien 4,1 Millionen zu erwarten, wobei Gewerbesteuereinnahmen schwierig zu planen seien.

Auch das Fazit beim Finanzhaushalt fiel besser als geplant aus. Als hauptsächliche Investitionen nannte Meier den Ausbau der Breitbandinfrastruktur, die Gerätehauserweiterung in Hütten, die Errichtung eines Naturkindergartens sowie die Erschließung des Baugebiets „Oberes Berntal“. Erst 35,61 Prozent des Finanzierungsmittelbedarfs sei zum 19. September bewirtschaftet. Zum Jahresende würden die Ausgaben bei rund 60 Prozent des Planansatzes liegen. Gemeinderat Franz Müller (CDU) empfahl, in Haushaltspläne künftig mutigere Zahlen einzustellen, was der Genehmigungsfähigkeit der Pläne und der Genehmigung von Kreditermächtigungen zugutekäme.