„Variante D“ macht evangelischen Schelklingern Hoffnung

Mit dem Pfarrplan 2030 stehen den Protestanten im evangelischen Kirchendistrikt Süd zwischen Munderkingen und Schelklingen nur noch 4,75 Pfarrstellen zu, und das inklusive anteiligem Religionsunterricht und Krankenhausseelsorge. Im Bereich Ehingen Süd leben 2404 Kirchenmitglieder, Ehingen Nord 800, in Munderkingen 1253, Rottenacker 1184, in Schelklingen 794, Allmendingen 601 und auf den Lutherischen Bergen 546. Wo sparen? Im Herbst waren zwei Vorschläge vorgelegt worden, jüngst folgte „Variante C“, die Schelklingen als Hauptverlierer vorsah, weil die Pfarrstelle vollständig gestrichen und die Gemeindemitglieder wie Allmendingen vom Pfarrer in Ehingen Nord mitbetreut werden sollten. Dagegen regte sich Widerstand, der am Dienstagabend in der Distriktversammlung im Schelklinger Gemeindezentrum energisch zum Ausdruck gebracht wurde und letztlich bei der Anwesenheit von Mitgliedern aus allen Gemeinden des Süddistrikts scheinbar fruchtbringend endete. Im März beschließt die Synode.

Per Brainstorming entstand am Dienstag in Schelklingen der Kompromissvorschlag, dass Ehingen Nord mit Weilersteußlingen sowie Allmendingen mit Schelklingen jeweils einen gemeinsamen Pfarrer teilen sollten. Nun sind die Kirchengemeinderatsmitglieder aufgefordert, zu dieser „Variante D“ bis Mitte Februar schriftlich Stellung zu nehmen. Danach wird der Pfarrstellensonderausschuss darüber verhandeln, dann der Kirchenbezirksausschuss und schließlich am 21. März die Synode. Darüber informierte Dekan Frithjof Schwesig die zirka 70 Versammlungsteilnehmer. Schwesig wünscht sich, „einen breiten Konsens, aber es geht nicht ohne Schmerzen“. Es sei wie bei einem Mobile: Wird an einer Stelle gezogen, bewegt sich die andere Seite. Als weitere Einsparmaßnahme sollen die Dekanate Blaubeuren und Ulm zusammengehen.

Als Moderatorin fungierte die Geschäftsführerin des evangelischen Bildungswerkes Alb-Donau Viktoria Fahrenkamp. Dekan Schwesig nannte die Verbindung von Schelklingen und Allmendingen nach Ehingen historisch gewachsen. Die Gefahr im Schatten Ehingens zu stehen, würde vom festgeschriebenen Dienstplan verhindert. Munderkingens Pfarrstelle soll auf 75 Prozent gekürzt werden. „Das darf nicht zur Denke führen, die Arbeit wäre nur noch 75 Prozent wert“, sagte der Dekan. Per Antrag könne die Stelle durch Religionsunterricht auf 100 Prozent Verdienst aufgestockt werden.

Die Schelklingerin Sigrid Kay stieß die Verbindung von maximal zwei Orten miteinander an und dabei konkret von Ehingen Nord mit Weilersteußlingen und Schelklingen mit Allmendingen als Kompromissvariante D. Der Schelklinger Heinz Zeiher betonte gegenüber dem Dekan, „wir können uns nicht vorstellen, die Pfarrstelle in Schelklingen zu verlieren“, was eine zu starke Last für die Aachstadt bedeute. Zeiher und andere kämpften in der Versammlung für ihre Pfarrstelle. Kirchenmitglieder der Lutherischen Berge kritisierten die Verbindung mit der Diasporagemeinde Ehingen Nord als unvorteilhaft, so wie das früher mit Allmendingen war, was allerdings der Schelklinger Kirchengemeinderat Hans-Peter Eisele unzeitgemäß nannte, „wir leben 2024, nicht mehr 1824“. Die Versammlung hörte daraufhin von der massiven Kürzung der Pfarrstelle Weilersteußlingen auf bereits 50 Prozent seit 2018. Der Ort hat ein staatliches Pfarrhaus, das die Kirche sicherlich behalten wolle, vermutet Eisele.

Eisele erinnerte auch an eine Schelklinger Besonderheit, die das Gewicht der Stadt im Distrikt Süd verzerre. 794 Protestanten wohnen in Schelklingen, Schmiechen und Hausen und bilden die evangelische Kirchengemeinde Schelklingen. Die Protestanten in den Teilorten Sondernach, Hütten und Gundershofen gehören zur Kirchengemeinde Mehrstetten-Sondernach im Dekanat Bad Urach-Münsingen. Die Protestanten in Justingen und Ingstetten fallen der evangelischen Kirchengemeinde Heroldstatt zu. Die Nachfrage der SZ in den dortigen Pfarrbüros ergab, dass somit 1050 evangelische Christen im Gesamtstadtgebiet Schelklingens leben.

Schelklinger kritisierten, dass vor rund zehn Jahren der evangelische Kindergarten zugunsten der städtischen Kindertagesstätte aufgegeben wurde. Dadurch verlor die Kirchengemeinde den Bezug zu den jüngsten Kirchenmitgliedern, was nun nochmals durch den Wegfall der Pfarrstelle laut „Variante C“ bestraft werden sollte. Ein junger Vater meinte, für Schelklinger Kinder liege Ehingen aus der Welt, eigentlich auch schon Allmendingen. Eine Frau sagte, „ohne Pfarrstelle geht alles den Bach runter“, anders als bei einer Vakanz. Heinz Zeiher erinnerte an die mangelnde Mobilität von Senioren und Konfirmanden. Schelklingens Bürgermeister Ulrich Ruckh sprach den Volkstrauertag an. Ehingen Nord könnte sicherlich jemanden schicken, so Ruckh, aber eben stets wechselndes Personal.

Ein Erbacher Versammlungsteilnehmer stellte in Schelklingen doch die unerwünschte Frage nach dem Grund der Kürzungen. Aufgrund staatlicher Zuwendungen für hohe Kirchenämter und gar Kirchenaustritte könne es das Geld angeblich nicht sein, meinte Volker Holzschuh. Die Art des Schelklinger Pfarrers, zu predigen, locke ihn in die Aachstadt. Das räumte später auch noch ein Katholik ein. Der Schelklinger Josef Schmid bezeichnete die Grundfrage als berechtigt, weil wenige Kirchenmitglieder bisher dazu etwas sagen konnten. Dekan Schwesig nannte den demografischen Wandel als Ursache, „wir werden insgesamt weniger“. Bald ginge ein Drittel der Pfarrer in Ruhestand.

Kirchengemeinderatsmitglied Eisele drückte am Schluss seine Zufriedenheit über den Kompromissvorschlag aus. Er hatte die „Variante C“ bereits in Stein gemeißelt gesehen, sagte er am Mikrofon. Nun gibt es Variante D, die Schelklingen und Allmendingen als eine Pfarrstelle mit 75-prozentiger Pfarrstelle und 25-prozentiger Krankenhausseelsorge vorsieht, sowie der Frage „Wo wohnt der Pfarrer“ (Zitat Fahrenkamp) nachgeht. Schelklingens Pfarrer Thomas Ströbel hat derzeit eine 75-Prozent-Stelle plus 25 Prozent Krankenhausseelsorge inne. Er müsste demnach drei Sonntagsgottesdienste im Monat anbieten. Für Gotteslohn leistet Thomas Ströbel freiwillig einen vierten Sonntagsgottesdienst und eine Andacht pro Monat, sagte er auf Nachfrage der SZ. Jeder Pfarrer muss auch eine Bezirksaufgabe erfüllen. Bei Ströbel ist es die Betreuung der Prädikanten. Dekan Schwesig resümierte zur Distriktversammlung: „Toll, wie sie an ihren Pfarrstellen hängen und sich für die Stärkung des ländlichen Raums einsetzen.“