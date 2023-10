Theaterverein bringt gar nicht tattrigen Opa auf die Bühne

Wer in Schelklingen Lust auf Lachen hat, der wird beim Theaterverein sicherlich in der bald startenden Saison auf seine Kosten kommen. Zudem beteiligen sich die Premierengäste mit ihrem Eintrittsgeld an der Spendenaktion zugunsten eines Schelklinger Vereins. Diesmal dreht sich auf der Bühne alles um den gar nicht senilen Opa Max (Bernhard Bachner), der aber gerne seine Umwelt im Glauben lässt, recht tatterig zu sein, um seine Ruhe zu haben. Dabei hat es der Opa faustdick hinter den Ohren und stellt das unter Beweis, als die lieben Söhne und Schwiegertöchter ihn ins Altenheim verpflanzen wollen.

Enkeltochter Conny (Lariassa Witt) unterstützt ihren Großvater dabei, weiterhin in individueller Freiheit seinen Lebensabend in den eigenen vier Wänden fristen zu können. Was damit ein indischer Magier zu tun hat, das erfahren die treuen und die neuen Theaterbesucher, wie üblich, am letzten Oktober- und ersten Novemberwochenende. Der Vorverkauf bei Optik-Uhren-Schmuck Moll läuft und lässt sich laut Ulli Bachner gut an. 110 Plätze in einer Sonntagnachmittagsvorstellung mit Kaffee und Kuchen und 182 Plätze bei den Abendvorführungen ab 20 Uhr erwarten die Gäste.

Regie führt Sabine Witt, die dabei ihre Tochter und ihren Sohn in den Darstellerreihen hat und zudem eine kleine Rolle als Tante Heidi übernimmt. 2023 begeben sich acht Darstellerinnen und Darsteller aus den drei Familien Bachner, Kannemann und Witt auf die Bühne, nachdem zwei Jungdarstellerinnen aus der vorigen Saison heuer wegen wichtiger Lebensereignisse ‐ Hochzeit beziehungsweise Mutterschaft ‐ pausieren. Erstmals macht Christoph Kannemann in der Truppe als Aktiver mit. Er ist der Sohn des langjährigen Akteurs Helmut Kannemann und hatte sich bisher nur als möglichen Ersatz bei kurzfristigem Ausfall angeboten. Der 38-Jährige mimt Markus Brandstetter, den Freund von Conny, deren Eltern Franz und Klara Finger von Helmut Kannemann und Ulli Bachner gespielt werden. Opa Max hat einen weiteren verheirateten Sohn, den es zauberhaft zu überzeugen gilt, dass der Senior daheim und nicht im Altenheim am besten aufgehoben ist. Ein Sofa aus dem SMV-Raum der Schule, wo ab Juli die ersten Proben stattfanden, dürfen die Theaterleute in ihr Stück in der Schulturnhalle integrieren. Viel Grün ziert die Kulissen, weil der Theaterverein in künstliche Zimmerpflanzen investierte, was die Wohnzimmerszenen lebensecht wirken lässt.

Erwarten dürfen die Schelklinger und Umlandbewohner nach den Ansagen von Barbara und Leonie Kannemann einen lustigen Schwank in drei Akten aus der Feder von Dieter Adam, der zum ersten Mal als Autor für die Schelklinger Theatersaison ausgewählt wurde. Im Soufflierkasten wird Kathrin Bachner harren, um bei Bedarf die richtigen Stichworte zu geben. Um reichlich Premierenpublikum wird gebeten, weil die Einnahmen aus dem Ticketverkauf wieder sofort in der Veranstaltung für einen guten Zweck gespendet werden, der diesmal direkt in Schelklingen zu finden ist, nämlich der Förderverein Freibad Schelklingen.

Vorstellungen finden an den Freitagen, 27. Oktober und 3. November, den Samstagen, 28. Oktober und 4. November, jeweils 20 Uhr und am Sonntag, 29. Oktober, 14 Uhr statt. Für Tickets sind im Vorverkauf 7 Euro, an der Abendkasse 8 Euro und für Kinder bis 14 Jahren 5 Euro zu bezahlen. Aufgeführt wird „Traue keinem Opa“ in der Schulstraße 12.