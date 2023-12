Technischer Ausschuss ist einstimmig für Solarfreiflächenanlage bei Justingen

In seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel hat der Technik- und Umweltausschuss (TA) der Stadt Schelklingen für die Errichtung einer Solarfreiflächenanlage bei Justingen einstimmig das Einvernehmen der Stadt Schelklingen hergestellt. Ebenfalls einstimmig votierte das Gremium im Rahmen der Behördenbeteiligung im Sinne einer kritischen Stellungnahme des Ortschaftsrats Ingstetten bezüglich des Windparks Magolsheim.

Nach der Fortschreibung des Flächennutzungsplans und der Einrichtung eines entsprechenden Bebauungsplans hat der TA für die geplante Solarfreiflächenanlage bei Justingen das Einvernehmen der Stadt Schelklingen hergestellt. Der Beschluss im Baugenehmigungsverfahren fiel einstimmig aus, nachdem zuvor der Ortschaftsrat Justingen mit sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung die Erteilung des Einvernehmens empfohlen hatte.

Im Hinblick auf einen Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung für die Neuanlage eines Windparks in Magolsheim hatte der TA im Rahmen der Behördenbeteiligung die Stellungnahme der Stadt Schelklingen zu beschließen. Dem Gremium lag eine aktuelle schriftliche Stellungnahme des Ortschaftsrats Ingstetten vor, welche Hauptamtsleiter Daniel Traub zur Kenntnis brachte.

Der Ortschaftsrat kritisiert in seiner Stellungnahme, dass bereits über Standorte für die Windenergieanlagen entschieden werden solle, obwohl noch kein dahingehender Flächennutzungsplan vorhanden sei. Insbesondere wiederholt der Ortschaftsrat seine bisherigen Stellungnahmen, „von der Planung von Windenergieanlagen im südöstlich zu Ingstetten am nächsten gelegenen Flächenbereich Abstand zu nehmen“. Der Ortschaftsrat bezog sich dabei auf eine ähnlich lautende Stellungnahme des Regionalverbands Donau-Iller vom Januar.

Gemeinderat der Freie Wähler-Fraktion Dieter Schmucker untermauerte als Ingstetter Ortsvorsteher die Argumentation seines Ortschaftsrats mit den Schall- und Schattengutachten vom September und Oktober, in denen belegt werde, dass die Emissionsgrenzwerte bereits mit dem in Ingstetten entstehenden Repowering Windpark überschritten werden. „Die Stellungnahme des Regionalverbands Donau-Iller wird ab absurdum geführt, wenn die Planungen in der südöstlichen Teilfläche Zustimmung finden“, so Schmucker. Dieser sprach von einer Überlastung der Landschaften und Siedlungsgebiete innerhalb eines eng begrenzten Teilraums der Region und einer Häufung mehrerer potentieller Überlastungen. Auch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis habe in einer Vorantragskonferenz vom August gesagt, dass durch die bei Ingstetten geplanten sechs hohen Anlagen der EnBW und der Qualitas Energy in Bezug auf Schall und Schatten die zulässigen Grenzwerte ausgeschöpft seien und daher für die Bürger von Ingstetten keine weitere Belastung mehr zumutbar sei.

Schmucker ergänzte, 49 Bürger hätten entsprechend unterschrieben. Er wünsche sich den Rat eines Fachmanns. Hauptamtsleiter Traub sagte: „Die Stadt begrüßt es, dass am geplanten Standort die Anzahl der Anlagen von sieben auf sechs verringert wurde. Bezüglich der Anlage MA06 bittet die Stadt um Prüfung, ob diese zulässig ist.“ Im Hinblick auf die sechste Anlage stellte er auf jene ab, die nun am nächsten an Ingstetten errichtet würde.

Michael Strobl unterstützte als Vorsitzender der Freie Wähler-Fraktion die Forderung der Verwaltung nach einer sehr genauen Prüfung der sechsten Anlage. Die übrigen fünf Anlagen sah er als in Ordnung an. Heinz Zeiher sagte als Vorsitzender der CDU-Fraktion: „Das ist wie der Kampf gegen Windmühlen. Die Landschaft wird zerstört, die Bürger werden gestresst.“

Jürgen Haas, Vorsitzender der SPD-Fraktion, stellte klar, „betroffen ist die Gemarkung Münsingen, wir können nicht reinreden. Aber die Stellungnahme des Ortschaftsrats Ingstetten unterstützen wir“. Er sah die Möglichkeit weiterer Windparks und nannte dabei Heroldstatt. „Die Regionalverbände Nacker-Alb und Donau-Iller sollten sich über die Summe der Belastung abstimmen“, so Haas.

Ortsvorsteher Schmucker fasste zusammen: „Mit dem Windpark Magolsheim kommt nochmals ein Rucksack oben drauf. Da passt etwas nicht. Unsere Interessen werden mit dem Argument der öffentlichen Interessen weggewischt. Wir sind die Maus im Katz- und Mausspiel.“

Auf Vorschlag von Bürgermeister Ulrich Ruckh machte sich der TA die Stellungnahme des Ortschaftsrats Ingstetten einstimmig zu eigen. „Nachdem keine Emissionsrechte mehr ersichtlich sind, bittet die Stadt Schelklingen um genaue Prüfung der MA06“, so der Rathauschef.