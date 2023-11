Stadtkapelle Schelklingen zieht Bilanz zum dritten Pandemiejahr 2022

Eine Bilanz zum dritten Pandemiejahr 2022 hat der Musikverein Stadtkapelle Schelklingen in seiner Hauptversammlung gezogen. Es stellte sich zwar ein ordentlicher Finanzgewinn laut Kassier Norbert Bienert ein. Die Nachteile für das Vereinsleben beleuchtete Dominic Haller als Vorsitzender (Öffentlichkeitsarbeit). Haller sagte: „Die Pandemie hat unsere Gesellschaft gespalten und an vielen Stellen nicht gerade zum Guten verändert.“ Ein Wiedersehen mit der Stadtkapelle ist zum ersten nachpandemischen Nikolausmarkt am Samstag, 2. Dezember, möglich.

Dominic Haller aus dem Vorsitzendenquintett zielte in seiner Analyse auf Proben, Auftritte und Arbeitseinsätze ab, die den Stellenwert hinter anderen Dingen bekommen hätten. „Vorpandemische, selbstverständliche Mechanismen funktionieren plötzlich nicht mehr“, resümiert Haller. Lösungsansätze sind verstärkte Kameradschaftspflege und musikalische Zielsetzungen. Allerdings werde Verantwortungsträgern die Arbeit durch gesetzliche Auflagen weiterhin erschwert. Ebenso seien im Verein „die Auswirkungen eines unsinnigen und folgenschweren Krieges und damit verbundene weitere Herausforderungen für die Gesellschaft“ spürbar. Dominic Haller sprach alle Mitglieder an, „mitzuarbeiten, um unseren Verein, unsere Kultur und unsere Werte zu erhalten“. Eine der kameradschaftlichen Aktivitäten waren etwa die Weihnachtsfeiern für Jugend und Erwachsene mit Wintergrillen am Musikerheim. Bürgermeister Ulrich Ruckh (parteilos) sagte später, die Worte Hallers gut zu finden. Ruckh leitete die Entlastung, die einstimmig ausfiel.

Dirigent Volker Frank begrüßte, dass digital durchgehalten wurde und ein funktionierender Klangkörper die Pandemie überstand. Er blickte auf den kommenden Advent mit Traditionsterminen der Stadtkapelle und bereits bis zur Fasnet voraus. „Es gibt viele Noten zu erarbeiten“, setzte Frank ein Ziel. Am liebsten hätte er alle 74 Aktiven namentlich mit ihren Eigenschaften gelobt, etwa für Rückkehr in die Kapelle, jahrzehntelange Mitgliedschaft, Vielprober, damit es klappt, Wenigprober, wobei es trotzdem klappt, Uniformträger, die das Kleidungsstück eigentlich nicht cool finden und so weiter. Wichtig sei es, die passenden Stücke zu finden, „nix Ekelhaftes, sondern etwas, das die Jury lobt, egal, ob in der Unter-, Mittel-, Ober- oder Höchststufe“.

Der Jahresgewinn fiel im untersten fünfstelligen Bereich aus. Kassier Norbert Bienert machte eine düstere Prognose aufgrund steigender Kosten und fehlendem Sondervermögen, erlaubte er sich einen politischen Scherz. Neben vielen Spenden gehört das Altmetall, das weiterhin im Container am Musikerheim gesammelt wird, zu den besonderen Einnahmen. Sohn Jens Bienert trug als Vorsitzender (Gebäude) stellvertretend für die Kassenprüfer Linus Jedele und Karin Müller den wohlwollenden Kassenprüfbericht vor.

Die Worte Hallers passten zur Ehrung der Passiven. An dem winterlichen Abend fand kein Einziger der 21 Jubilare den Weg ins Musikerheim. Die Hälfte hatte aber im Vorfeld abgesagt. Haller wünschte Gesundheit und ihre Teilnahme dann wieder bei anderer Gelegenheit. Die Ehrennadeln sollen nach Möglichkeit nachgereicht werden. Im Berichtsjahr 2022 gehörten 193 Passive und sieben Ehrenmitglieder zum Verein. Es gab sieben Neuzugänge und zwölf Abgänge, wobei vier Verstorbene zu betrauern sind. Aktiv waren damals 46 Männer und 28 Frauen mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren. Sechs Mitglieder der Hauptkapelle waren unter 18 Jahre alt.

Nach langer musikalischer Pause hatten die Stadtkapellenmitglieder 2022 wieder gemeinsam und öffentlich bei Schelklinger Traditionsfesten musizieren dürfen und unter anderem beim Umzug und im Massenchor des Kreismusikfestes in Blaustein. Ehrenmitglied Rudolf Stützle bekam ein Ständchen. Zwei Musikerhochzeiten gab es zu feiern. Pandemiebedingt bekam das Jahreskonzert seinen Stammplatz im November, wo dieses kürzlich wiederholt.

Die nächste Hauptversammlung wird allerdings bereits im kommenden März veranstaltet. Im Berichtsjahr 2022 hatte sich das Vorsitzendenquintett teils neu formiert. Zur jungen Führungsriege mit Jens Bienert, Dominic Haller und Markus Tonnier (Mitglieder) kamen kurz vor dem Jubiläumsjahr Sebastian Ziller (Veranstaltungen) und Christoph Bierer (Jugend). Der Vorsitzende (Jugend) kündigte für 2024 ein Musical an.